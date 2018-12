O FC Porto é a equipa que mais marcou no último quarto de hora na Liga. Só o V. Guimarães se aproxima. Os oito golos nesse período são mais do que Marítimo e Feirense fizeram em todos os jogos

O FC Porto já conquistou oito pontos neste campeonato à custa de golos marcados nos últimos cinco minutos ou mesmo nos descontos, como aconteceu no domingo com o remate de Hernâni, aos 90+5", a assegurar a vitória no dérbi da Invicta. Dito de outra forma, quase um terço dos 27 pontos amealhados pelo campeão nacional foram conseguidos muito perto do apito final. Aos dois pontos "oferecidos" por Hernâni no Bessa acrescenta-se outros tantos por Alex Telles, aos 90+6", (3-2) contra o Belenenses, e quatro com assinatura de Soares: marcou aos 88" contra o Braga (1-0) e aos 85" frente ao Tondela (1-0). Na época passada, por exemplo, o FC Porto não ganhou qualquer jogo do campeonato para lá da hora e só dois triunfos foram selados nos cinco minutos finais. Mas estes surgiram em momentos absolutamente cruciais da prova: o clássico da Luz (Herrera, aos 90") e o confronto com o Marítimo nos Barreiros (Marega, aos 89"). E houve ainda a eliminatória da Taça com o Portimonense com dois golos já nos descontos a permitirem a cambalhota no marcador (3-2).

Manter a crença até ao apito final tem sido um dos segredos do sucesso deste FC Porto, como sublinhou Vítor Bruno, adjunto de Sérgio Conceição, no fim do dérbi da Invicta. "Cada jogador acredita até ao fim, temos um espírito fenomenal, quase como uma família", referiu. A verdade é que se olharmos também para as outras provas, encontram-se mais dois golos marcados já depois dos 90" (ao Lokomotiv e Schalke), ainda que não tenham sido decisivos. E há ainda o triunfo sobre o Varzim na Taça da Liga conseguido à custa de golos aos 82" e 86".

Olhando apenas para o campeonato, o FC Porto já leva oito golos marcados no último quarto de hora, bem mais do que os outros candidatos ao título nacional - e tantos como o Boavista tem em todos os 11 jogos que disputou. Esse é, aliás, de longe, o período preferido para os dragões marcarem na prova em contraste com os primeiros 15" da segunda parte em que só faturou por uma vez.

Já, agora, no plano oposto, sublinhe-se que o FC Porto ainda não sofreu qualquer golo nos descontos (tem três encaixados entre os 76" e os 90") nem na primeira parte dos jogos do campeonato. Porém, foi derrotado pelo V. Guimarães com um golo aos 88", em pleno Estádio do Dragão.

Décimo golo que saiu do banco



O golo de Hernâni, aos 90+5" não foi o mais tardio do FC Porto nesta época - o de Alex Telles contra o Belenenses surgiu um minuto depois -, mas já foi o décimo marcado por um jogador que saiu do banco de suplentes. Aliás, ele próprio já tinha assinado um golo nessa condição, frente ao Chaves. Soares, Corona e Otávio também já fizeram dois golos como suplentes utilizados, enquanto Sérgio Oliveira e Marius marcaram um cada. Estes números mostram que Sérgio Conceição tem sido feliz quando mexe na equipa no decorrer das partidas.