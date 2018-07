FC Porto já conhece exigências do Roma por Verde, o extremo das mil e uma fintas

Clube italiano não cede pelo jovem extremo. Verde seria aposta de futuro no FC Porto.

O Roma quer seis milhões de euros pelo passe de Daniele Verde, mas o empresário do jogador conta com a vontade do extremo para baixar o preço, até porque sabe que o FC Porto não pagará tanto por um extremo de qualidade indiscutível, mas verde (e não é de nome) na alta-roda do futebol europeu.

Os planos do FC Porto para o jogador não passariam apenas pelo imediato e mais por uma valorização a longo prazo, pelo que os seis milhões que o clube italiano pede não são para pagar. O empresário Luigi di Lauro foi, desta feita, mais comedido. "Estou no Porto, mas não posso dizer mais nada. Estamos a trabalhar no negócio, mas é complicado...", despachou.

Verde só pode ser reforço do FC Porto se o negócio for muito bom, até porque a SAD portista tem objetivos maiores bem definidos e não quer comprometê-los com negócios fora dos planos. Este italiano, internacional em todos os escalões jovens, chegaria para crescer e aprender com os melhores. Aliás, será isso que acontecerá se não for transferido. O Roma informou o empresário que se ninguém pagar o valor pretendido, então Verde fica no plantel principal.

Daniele Verde tem sido uma presença constante na seleção italiana de sub-21

O extremo italiano apareceu cedo na Serie A, mas tem tardado em mostrar-se mais objetivo no seu jogo. Em Itália é conhecido pelo virtuosismo técnico e pelo vasto repertório de dribles que leva para dentro do campo. Uma pesquisa simples nos melhores lances de 1x1 no portal Wyscout, que os clubes usam, e contam-se muitos "elásticos", "bicicletas", "túneis" e até "lambretas", só para citar as fintas que mais deliciam os espectadores. É raro o lance em que não vai para cima dos adversários e também isso ajuda a explicar os números baixos: apenas dois golos e cinco assistências em 43 jogos na Serie A.

Em matéria de curiosidades, no dia 25 de maio, no Estoril, jogou pela seleção de sub-21 de Itália, com a camisola 10, e defrontou alguns jogadores que pode reencontrar no Olival, concretamente Diogo Costa e Bruno Costa. Fernando Fonseca também, mas este só se for nos corredores porque, para já, está com a equipa B.