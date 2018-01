FC Porto garante que "tomará todas as medidas que os regulamentos em vigor permitem"

FC Porto emitiu um comunicado a propósito do encontro do Estoril.

O FC Porto emitiu na tarde desta terça-feira um comunicado, no qual garante que "tomará todas as medidas que os regulamentos em vigor permitem, com o objetivo de salvaguardar todos os seus interesses desportivos". No mesmo documento, elogia o comportamento dos adeptos no Estoril, onde o jogo foi interrompido ao intervalo por falta de segurança numa das bancadas do estádio.

Eis o comunicado na íntegra:

"O FC Porto saúda o comportamento irrepreensível dos seus sócios e adeptos que, no Estádio António Coimbra da Mota, se viram confrontados com uma situação de grave abatimento na parte central da bancada que ocupavam, o que levou a que o jogo com o Estoril Praia não tivesse recomeçado após o intervalo, por decisão das entidades responsáveis pela segurança.

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

Independentemente dos processos administrativos em curso sob a égide da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, o FC Porto tomará todas as medidas que os regulamentos em vigor permitem, com o objetivo de salvaguardar todos os seus interesses desportivos, bem como dos seus sócios e adeptos"