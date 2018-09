FC Porto faz 125 anos: veja as principais datas da história azul e branca

Confira os momentos mais marcantes da história dos dragões

28/09/1893 - António Nicolau D"Almeida, jovem de 20 anos, sócio de uma firma exportadora de Vinho do Porto, funda o Foot-Ball Club do Porto com o impulso de Alfredo Kendall e a colaboração de ingleses da área desportiva.

8/10/1893 - A equipa inicia os treinos no início do mês e, a 8 de outubro, o Foot-Ball Club do Porto faz o primeiro jogo da história frente ao Clube de Aveiro, treinado por Mário Duarte.

2/03/1894 - O convite tinha sido feito a 15 de outubro de 1893, mas só a 2 de março de 1894 é que o Club Lisbonense aceita o desafio do Foot-Ball Club do Porto para um jogo, realizado no Campo do Oporto Cricket and Lawn-Tennis Club, que foi patrocinado pelo rei e denominado Taça D. Carlos I.

1896 - António Nicolau D"Almeida casa-se com Hilda Rumsey que lhe pede para se afastar do futebol por achar que o desporto é... violento. O clube entra, assim, num período de letargia.

2 de agosto de 1906

José Monteiro da Costa refunda o clube e forma o FC Porto focado no ecletismo. Além do futebol, promoveram-se espetáculos de ginástica, peso e halteres, luta, atletismo, patinagem, ténis de campo e natação.

15/12/1907 - No Campo da Rainha, o primeiro recinto do clube, os portistas vencem o Real Fortuna de Vigo, por 4-1, no primeiro jogo internacional da história do futebol português.

07/1912 - Porque tinha sido construída uma fábrica no relvado do Campo da Rainha, o FC Porto aprova, em assembleia geral, o novo terreno da Rua da Constituição alugado por 350 escudos anuais e subalugado a Salgueiros, Vilanovense e Espinho.

16 de maio de 1915

O FC Porto conquista o seu primeiro título de sempre: o Campeonato Regional do Porto com uma vitória, por 4-3, frente ao Académico.

18/06/1922 - O FC Porto vence a primeira edição do Campeonato de Portugal ao ganhar, no terceiro jogo da final, ao Sporting, por 3-1, após prolongamento, numa partida disputada no Campo do Bessa.

1922 - Simplício, jogador dos portistas e que também fora artista gráfico, propõe a modificação do emblema do FC Porto dando origem ao atual. Entretanto, o húngaro Akos Teszler é o primeiro treinador remunerado em Portugal.

1924 - Lúcio Canto Moniz ganha os 200 metros livres do Campeonato Nacional na primeira prova de sempre nas piscinas do FC Porto. É fundado o Hóquei em Patins.

1926 - É fundada a secção de basquetebol por iniciativa de António Sanches, António Marta e Daniel Barbosa. Três anos depois, surge o hóquei em campo.

22 de janeiro de 1933

O FC Porto esmaga o Coimbrões por 19-1, encontro a contar para o Campeonato Regional do Porto, naquela que é a maior goleada de sempre da história do clube. Pinga faz oito golos.

12/05/1935 - Um empate a dois golos na deslocação ao Sporting permite ao FC Porto conquistar, com dois pontos de avanço face aos leões, a primeira edição da I Liga.

1938/39 - No ano em que o Campo da Constituição aumenta a lotação para 20 mil pessoas permitindo, também, um maior encaixe de bilheteira, o FC Porto sagra-se, pela segunda vez, vencedor da I Liga.

1941 - A exemplo do que havia sucedido em 1939/40, o FC Porto, que tinha ficado em terceiro lugar no Campeonato Regional do Porto e não se tinha qualificado para a I Liga, só não desce de divisão pois a prova é alargada de dez para 12 equipas.

1943/44 - Entre dezembro de 1943 e janeiro de 1944, o FC Porto passa de 1800 sócios pagantes para mais de 4000. Os dragões são hexacampeões de andebol de 11.

1948 - O portista Fernando Moreira vence a 13.ª edição da Volta a Portugal e o clube também ganha a prova por equipas. Em maio do ano seguinte, é publicado o primeiro número do jornal do clube, intitulado "O Porto".

1951 - A cidade do Porto assiste, no verão de 1951, a um cortejo constante pelas ruas dos materiais destinados à construção do novo estádio do clube.

28 de maio de 1952

É inaugurado o Estádio das Antas. O Benfica é o adversário convidado goleando os portistas por... 8-2. Neste mesmo ano, os portistas vencem, pela primeira vez, o campeonato de basquetebol. É também gravado, e imortalizado pela voz de Maria Amélia Canossa, o hino do FC Porto.

1955/56 - Esta é uma época histórica para o FC Porto que, sob o comando de Dorival Knipel, conhecido como Dorival Yustrich, consegue a sua primeira dobradinha da história. O título nacional é conquistado 16 anos depois e os portistas estreiam-se a ganhar uma edição da Taça de Portugal.

22/03/1959 - O FC Porto volta a ser campeão nacional, mas tem de sofrer muito em Torres Vedras. Os dragões são obrigados a esperar pelo resultado do Benfica, que precisava de marcar mais quatro golos que os portistas. Inocêncio Calabote dá sete minutos de compensação na Luz (e tinha começado o jogo cinco minutos mais tarde), mas o Benfica fica a um golo do título. Calabote é irradiado sete meses depois.

1965 - Os dragões sagram-se campeões nacionais de voleibol.

1966 - José Maria Pedroto é o novo treinador do FC Porto. O resto é uma história para ser escrita nos anos seguintes, a começar por 1968, ano em que Pedroto ganha a Taça de Portugal.

31/01/1971 - Goleada ao Benfica por 4-0. Lemos, então com 20 anos, entra para a história como o único jogador a marcar um póquer ao rival e recebe, como prémio, eletrodomésticos, latas de tinta e... 40 contos (200 euros).

16/12/1973 - O momento mais dramático do Estádio das Antas - e do próprio FC Porto - acontece ao minuto 13 do jogo com o V. Setúbal quando Pavão cai inanimado e morre vítima de paragem cardíaca. Em janeiro do ano seguinte, chega o peruano Teófilo Cubillas, considerado por muitos o melhor jogador de todos os tempos do clube.

13 de maio de 1976

Pinto da Costa toma posse como diretor do departamento de futebol e, em junho, é anunciado o regresso do treinador José Maria Pedroto ao FC Porto.

28/05/1978 - Um empate (1-1) com o Benfica sela, 19 anos depois e sob o comando de Pedroto, o regresso aos títulos nacionais. Na época seguinte, conquista do bicampeonato.

1980 - Depois do tri ter fugido para o Sporting, o FC Porto vive um "Verão Quente". Américo de Sá exclui Pinto da Costa da lista que vai a eleições. Pedroto e a equipa técnica insurgem-se e são demitidos.

17/04/1982 - Pinto da Costa ganha, com esmagadora maioria, as eleições. Neste mesmo ano, o hóquei em patins vence a Taça das Taças, o primeiro troféu internacional do clube. Na época seguinte, Pedroto regressa e o hóquei volta a ganhar a Taça das Taças.

1983-86 - Pedroto é, devido a doença, substituído por António Morais. Além de vencer Taça de Portugal e Supertaça, o FC Porto chega à final da Taça das Taças, mas perde para a Juventus. Pedroto morre a 8 de janeiro de 1985. O hóquei em patins vence a Taça dos Campeões Europeus em 1986.

27 de maio de 1987

O FC Porto de Artur Jorge ganha, por 2-1, frente ao Bayern, a Taça dos Campeões Europeus, numa final eternizada pelo calcanhar de Madjer e pelo golo de Juary.

28/08/1994 - O médio Rui Filipe morre num acidente de viação. O jogador tinha marcado o primeiro golo do FC Porto de Bobby Robson no campeonato, época que marcaria o início da caminhada para o penta.

18/09/1996 - Na temporada que marca um inédito tricampeonato do FC Porto, os dragões de António Oliveira conquistam, também, a Supertaça ganha, neste dia, com um atropelo de 5-0 na Luz, frente ao Benfica.

22/05/1999 - Cinco títulos consecutivos para o FC Porto, marca que nenhum outro clube conseguiu, ainda, igualar. Fernando Santos foi o treinador do penta e Jardel ajudou com 36 golos, o que lhe valeu a Bota de Ouro.

23/01/2002 -

José Mourinho substitui Otávio Machado no comando dos portistas. O treinador promete, na apresentação, o título para 2003. Mas, conseguiria muito mais...

21/05/2003 - Sofrido, mas histórico, o FC Porto vence, por 3-2, após prolongamento, o Celtic e conquista a Taça UEFA. A equipa de Mourinho junta a glória europeia ao campeonato e à Taça de Portugal. Um triplete!

16/11/2003 - É inaugurado o Estádio do Dragão, que substitui o demolido Estádio das Antas. A nova casa dos portistas é um dos palcos do Euro"2004 e acolhe o jogo de abertura da prova.

26/05/2004 - Um ano depois da conquista da Taça UEFA veio... a segunda Liga dos Campeões para o palmarés do FC Porto. Os dragões vencem o Mónaco, na final, por 3-0, naquele que é o último jogo de Mourinho ao serviço do clube.

12/12/2004 - Os dragões voltam a vencer a Taça Intercontinental, desta feita perante o Once Caldas.

9/05/2008 - O Conselho de Disciplina tira seis pontos ao já campeão FC Porto, indiciado por coação tentada na sequência do processo "Apito Final" e Pinto da Costa é castigado com dois anos de suspensão. A 15 de julho de 2017, o Conselho de Justiça iliba dragões e presidente e restitui os seis pontos. O CJ sustenta o arquivamento do caso com a "impossibilidade da utilização de escutas telefónicas em sede de justiça desportiva".

2005-2009 - Co Adriaanse inicia, Jesualdo Ferreira continua nos três anos seguintes e o FC Porto é tetracampeão.

18/05/2011 - Numa inédita final europeia com duas equipas portuguesas, o FC Porto ganha ao Braga, por 1-0, e vence a Liga Europa. Nessa temporada, os dragões também levaram Supertaça, Taça de Portugal e campeonato no qual golearam, em casa, o Benfica por 5-0 e carimbaram o título com um triunfo no Estádio da Luz que terminou... às escuras e com a rega ligada. O hóquei em patins é decacampeão nacional e o andebol e o basquetebol também festejam. Foi um ano pintado a azul.

28/09/2013 - É inaugurado o Museu do FC Porto by BMG no dia em que o clube celebra o 120º aniversário.

11 de maio de 2013

Um golo de Kelvin, aos 90"+2", dá ao FC Porto uma sofrida vitória, por 2-1, frente ao Benfica. Os dragões orientados por Vítor Pereira ultrapassam o rival, na penúltima jornada do campeonato, e confirmam o tricampeonato na ronda seguinte.

13/01/2017 - Pinto da Costa chega aos 12684 dias como presidente do FC Porto e bate o recorde do número de anos consecutivos à frente de um clube, ultrapassando Santiago Bernabéu (Real Madrid). No ano seguinte, O JOGO compila o número atual de títulos dos dragões: são 1861, dos quais 1279 foram conseguidos com Pinto da Costa na presidência.

5 de maio de 2018

Um empate entre Sporting e Benfica permite ao FC Porto conquistar, quatro épocas depois, o título nacional. Sérgio Conceição termina com o maior jejum de títulos da era Pinto da Costa que durava desde 2013.