FC Porto fala em "choradinho encarnado" e atira-se ao presidente do CD

Dragões voltaram a contestar o processo disciplinar instaurado a Brahimi.

O FC Porto voltou a tecer críticas ao presidente do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol, José Manuel Meirim, depois do processo disciplinar instaurado a Yacine Brahimi.

A Comissão de Instrutores da Liga tinha decidido arquivar a queixa do Benfica sobre o lance que envolveu o argelino e Niltinho, do Chaves, no jogo entre dragões e flavienses na primeira jornada da Liga, mas Meirim optou por abrir um procedimento contra o jogador. Através da newsletter Dragões Diário, o clube azul e branco fala num "choradinho encarnado" para justificar a decisão do líder do CD.

"Para a Comissão de Instrutores da Liga, ver e rever as imagens daquele momento do FC Porto-Chaves, entre Brahimi e Niltinho, não provou o 'flagrante delito', mas para José Manuel Meirim o 'choradinho' encarnado foi tudo o que precisou para instaurar um processo disciplinar ao argelino", atura o FC Porto, prosseguindo:

"Ele, Meirim, que noutras circunstâncias, talvez por envolverem outros jogadores e outros clubes, tinha observado que o Conselho de Disciplina não podia transformar-se numa 'espécie de videoárbitro permanente', papel a que agora se presta logo à primeira jornada, ignorando 'o princípio de intervenção mínima' e abrindo a tal exceção para a qual só encontramos uma de duas explicações: ou Meirim tem uma fixação por Brahimi, a quem já aplicou dois jogos de suspensão por algo que sabia ser mentira, ou, de tantos pontapés que lhe dá, Meirim não gosta de futebol. Ou as duas juntas, porque quem não gosta de Brahimi não gosta de futebol", remata o FC Porto.