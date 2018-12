FC Porto esclareceu delegado da Liga: Bruno Costa foi dado como lesionado

Em causa uma alegada irregularidade cometida pelo FC Porto no encontro com o Belenenses, para a Taça da Liga.

A polémica levantada nas redes sociais sobre a alegada infração do FC Porto ao Regulamento de Competições (RC), no jogo deste domingo com o Belenenses, foi já esclarecida pelo FC Porto ao delegado da Liga. Na realidade, o ponto 3 do artigo 15º do RC da Liga Portugal determina que "os jogadores incluídos na ficha técnica nos termos do número anterior (jogadores efetivos formados localmente) têm que ser utilizados em pelo menos 45 minutos do jogo, salvo em caso de força maior". Como Bruno Costa saiu aos 37', o FC Porto estaria a infringir as regras estipuladas no Regulamento.

No entanto, segundo adiantou fonte da Liga a O JOGO, "Bruno Costa foi dado como lesionado ao delegado da Liga, o que justifica um motivo de força maior". Esta situação deverá ser esclarecida nos próximos dias, com provas, por parte do FC Porto.