FC Porto esclarece lesão de Soares

O cenário repete-se para o jogador e de novo no arranque da temporada

Soares fez uma rotura do tendão do adutor esquerdo e vai ficar fora das opções de Sérgio Conceição durante as próximas semanas, confirmando-se os receios dos responsáveis do FC Porto, quando se viram obrigados a substituir o jogador já na segunda parte do jogo da Supertaça com o Aves.

O brasileiro já tinha deixado antever que a lesão teria alguma gravidade quando, na rede social Instagram, a seguir ao jogo, disse sentir-se "um pouco triste e quase desanimado". O FC Porto não especificiou o tempo de paragem, mas é certo que Soares não estará tão cedo à disposição de Sérgio Conceição.

Certo é que o brasileiro evitou a intervenção cirúrgica, o que indica que a rotura do tendão será parcial. Tratamento e fisioterapia farão parte do programa de trabalhos do avançado, nas próximas semanas. O cenário repete-se para o jogador e de novo no arranque da temporada, tal como na época passada, quando se lesionou na jornada inaugural do campeonato, contra o Estoril.

No primeiro jogo oficial da época 2018/19, a 9 de agosto, Soares lesionou-se frente ao Estoril ao minuto 32, tendo sido substituído por Marega. O maliano, refira-se, acabou por ser uma das principais figuras na conquista do título pelos dragões na última época.

Depois dessa lesão, Soares só regressou em 2018, tendo acabado por se lesionar novamente em fevereiro deste ano. O azar volta assim a bater à porta do brasileiro, que abandonou o relvado em lágrimas.