FC Porto empresta Fernando Fonseca à Juventus

Lateral esteve emprestado ao Estoril na última temporada

Fernando Fonseca está a caminho da Juventus por empréstimo, sabe O JOGO. O lateral, de 21 anos, que na última época defendeu as cores do Estoril, vai assinar por uma temporada, ficando o clube italiano com opção de compra no verão de 2019, num negócio que deve ser oficializado em breve. Em caso de querer ficar com o jogador, os italianos terão de pagar dois milhões de euros aos dragões.

O jogador, para já deve ser integrado na equipa sub-23 da Juventus.