FC Porto empenhado em Róger Guedes e uma nova solução ganha força

Róger Guedes viajou para o Brasil no início do mês, altura em que começou a seguir o FC Porto nas redes sociais

O FC Porto continua empenhado em encontrar uma solução para garantir a contratação de Róger Guedes e as últimas notícias apontam para que o empréstimo seja a solução a acordar com o Shandong Luneng.

O agente do extremo, Paulo Pitombeira, está na China a tentar desbloquear o assunto, sabendo-se que o jogador, de 26 anos, está interessado em mudar-se para o futebol europeu.

Há um ano, o emblema chinês pagou mais de nove milhões de euros ao Atlético Mineiro para contratar Róger Guedes e "ultrapassar" o FC Porto na corrida.

Os responsáveis do Shandong não estão interessados em libertar o jogador a custo zero, mas faltam propostas altas para recuperar o investimento. O FC Porto está mais virado para um empréstimo com opção de compra e esse é o cenário que, nesta altura, tem mais força.

As partes têm urgência em resolver a situação, até porque o Shandong já deu ordem de regresso a Róger e este continua sem vontade de se voltar a apresentar na China. Ontem, acrescente-se, Diego Tardelli (Grémio) foi apontado ao Shandong Luneng pela Imprensa brasileira e chinesa para ocupar a vaga que será deixada por Róger Guedes.

Se a questão não for resolvida em breve, o alvo portista terá mesmo de regressar à China para ser reintegrado no plantel. O avançado está, aparentemente, arrependido de ter assinado pelo Shandong e dá preferência ao FC Porto em relação aos vários clubes brasileiros que também estão interessados.

Recorde-se que Guedes viajou para o Brasil no início do mês, tendo, entretanto, alimentado as esperanças dos adeptos portistas, com dois "gostos" em publicações recentes do FC Porto no Instagram. Os dragões são, aliás, o único clube que segue nessa rede social.

Para o FC Porto, a chegada do brasileiro permitiria ajudar a resolver o problema que existe nas alas, com as saídas de Brahimi, Hernâni e Ádrian López, todos em final de contrato e sem propostas de renovação. Além disso, Róger também joga como segundo avançado.

Vítor Pereira, treinador campeão nacional no FC Porto a atualmente no Shanghai SIPG, da China, já traçou o perfil do extremo. "Demonstra qualidade nos movimentos e não precisa de grandes espaços para fazer um golo. Qualidade ele tem e acredito que a tendência será para crescer rodeado de jogadores de qualidade como os do FC Porto", referiu, há dias, a O JOGO.