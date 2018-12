FC Porto é mestre nas cambalhotas

Sérgio Conceição mantém viva a esperança de igualar o recorde de vitórias seguidas de Artur Jorge. O 13.º triunfo chegou por Marega e Soares, primeiro e segundo melhores marcadores da equipa

A 13.ª vitória consecutiva do FC Porto esta temporada, que permite a Sérgio Conceição continuar a perseguir o recorde de Artur Jorge (15) - André Villas-Boas (14) pode ser o próximo a ser alcançado -, foi obtida da mesma forma que a 11.ª (Portimonense): com uma reviravolta no marcador. Os dragões, de resto, assumem-se como mestres de "cambalhotas", já que com o Santa Clara obtiveram a quarta da época e a segunda de forma consecutiva no campeonato. Antes já o haviam logrado com o Aves, na Supertaça Cândido de Oliveira, e com o Varzim, na segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga. Ao contrário desta, porém, todas as outras havia sido logradas na condição de visitado. Até mesmo frente à equipa de Vila das Aves, ainda que o jogo se tenha realizado em campo neutro (Aveiro).

Para somar o sexto jogo consecutivo a ganhar longe do Dragão, algo que não se via desde 2010/11, o FC Porto contou com uma dupla de avançados inspirada. Marega chegou ao 11.º golo esta temporada (é o melhor marcador da equipa) e Soares ao sétimo, sendo que o maliano fatura há três jogos consecutivos e o brasileiro há dois (o melhor registo desde fevereiro deste ano, em que esteve quatro sempre a marcar). Juntos, os antigos avançados do V. Guimarães já fizeram 64 golos pelos portistas.