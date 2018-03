FC Porto é a equipa mais dominadora da Europa, revela estudo

Dragões registam números melhores do que o Nápoles, Manchester City, Bayern e PSG

De acordo com um estudo do CIES (Observatório do Futebol), o FC Porto é a equipa mais dominadora do futebol europeu. O estudo, realizado em parceria com a empresa de análise de dados InStat, analisou 100 clubes de 31 campeonatos diferentes, com os dragões a apresentarem o melhor rácio entre remates realizados e concedidos ao adversário dentro da grande área.

Os dados revelados pelo CIES mostram que os dragões, invictos nas competições nacionais, tentou mais 3,79 remates dentro da área dos adversários do que os remates concedidos dentro da sua própria área, valor que deixa o FC Porto acima de equipas como o Nápoles (2,93), Manchester City (2,87), Paris Saint-Germain (2,73), Bayern (2,47), Liverpool (2,23), Real Madrid (2,10) e Barcelona (1,82).

Ainda de acordo com os números apresentados pelo Observatório do Futebol, a equipa de Sérgio Conceição regista um total de 258 remates e apenas 68 concedidos. Em segundo lugar está o Ludogorets (3,66) e em terceiro o Estrela Vermelha (3,23).

Quanto às restantes equipas portuguesas, o Benfica é sétimo (257 remates realizados e 90 concedidos), o Sporting é 49.º (196 remates realizados e 116 concedidos) e o Braga é 83.º (173 remates realizados e 123 concedidos).

A nível absoluto, da lista do top 100 divulgado pelo observatório, o Brentford, da segunda divisão inglesa, é a equipa com mais remates dentro da área, com 291, seguido de Manchester City, com 290, e do Celtic e do Paris Saint-Germain, ambos com 289.

O Olimpija, da Eslovénia, é a formação que permitiu menos remates dentro da sua área, com 61, à frente do Ludogorets (62) e do Slavia Praga (65).