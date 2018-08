FC Porto desfaz dúvidas sobre Brahimi e há uma estreia no banco

O FC Porto inicia a defesa do título frente ao Chaves

Sérgio Conceição apostou no onze que venceu a Supertaça para o jogo com o Chaves, desfazendo as dúvidas em relação a Brahimi. O extremo argelino lesionou-se no jogo com o Aves e teve mesmo de ser substituído ainda na primeira parte por Corona, mas recuperou a tempo de defrontar a formação flaviense.

No banco de suplentes, a grande nota de destaque vai para a presença de Marius. O reforço do FC Porto substitui o lesionado Soares, pelo que poderá ser uma opção para Sérgio Conceição no decorrer da partida.

Onze do FC Porto: Casillas; Maxi, Felipe, Diogo Leite e Alex Telles; Otávio, Sérgio Oliveira, Herrera e Brahimi; Aboubakar e André Pereira.

Suplentes do FC Porto: Vaná, Chidozie, Hernâni, Óliver, Marius, Corona e Adrián López.