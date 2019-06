FC Porto deseja Marcano, espanhol depende de Paulo Fonseca

Capacidade da Roma para reforçar o eixo da defesa determinará a sentença em relação ao fututo do central, que há um ano assinou um contrato com os "giallorossi" até 30 de junho de 2021

Conhecedor da realidade do clube e familiarizado com as ideias de Sérgio Conceição, Ivan Marcano é um dos nomes pelos quais o FC Porto demonstrou interesse. Os azuis e brancos manifestaram vontade de o recuperar, depois de há um ano o terem perdido para a Roma sem qualquer contrapartida financeira, mas a operação ainda precisa da aprovação de Paulo Fonseca. Ao que O JOGO apurou, o treinador português, recentemente contratado pelo clube italiano, vai esperar pelos desenvolvimentos do mercado antes de ditar a sentença em relação ao futuro do espanhol de 32 anos, até porque as hipóteses de Manolas rumar ao Nápoles são bastantes altas. Se receber os reforços que pretende para o eixo da defesa, Fonseca está disposto a abrir mão do esquerdino, que teve um primeiro ano complicado na Série A.

Muito limitado nas opções para o centro da defesa, por força da lesão de Pepe e da indisponibilidade de Mbemba (na CAN) e de Osório (Copa América), o FC Porto precisa de ser célere na resolução deste dossier. Diogo Queirós e Diogo Leite foram chamados para a pré-temporada, mas Sérgio Conceição gostava de poder contar com um elemento da experiência de Marcano logo no primeiro jogo a doer, a 6 ou 7 de agosto, para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Nesta altura é impossível prever o tempo que Fonseca demorará a tomar uma decisão, embora a Imprensa italiana tenha revelado nos últimos dias que a Roma está em negociações avançadas com Marc Bartra, do Bétis.

Os moldes em que Marcano poderia regressar são, por enquanto, uma incógnita, embora o empréstimo fosse a solução mais viável do ponto de vista do FC Porto. O central está ligado à Roma até 2021 e, segundo informações avançadas pelos meios de comunicação social locais no momento da apresentação, um salário a rondar os dois milhões de euros por temporada. Esta, de resto, foi uma das razões que o levaram a escolher sair do Dragão em detrimento de renovar, apesar de o prolongamento do contrato lhe ter sido proposto. Um ano depois, porém, poderá regressar.