FC Porto continua preparação para o V. Setúbal sem novidades

Mbemba e Soares mantêm-se submetidos a treino condicionado e trabalho de ginásio.

O FC Porto prosseguiu, esta quinta-feira, a preparação do jogo com o V. Setúbal, da quinta jornada da I Liga, ainda com o congolês Mbemba e o brasileiro Soares a treinar de forma condicionada.

De acordo com a nota publicada no site dos dragões, o defesa Mbemba e o avançado Soares, submetidos a treino condicionado e trabalho de ginásio, são os únicos a constar do boletim clínico.

Os campeões nacionais voltam a treinar pelas 16h00 de sexta-feira, novamente no Olival, à porta fechada. Pelas 17h15, em conferência de imprensa, o treinador Sérgio Conceição fará a antevisão do encontro com os sadinos.

O FC Porto, que segue no quarto lugar da tabela classificativa, com nove pontos, atrás do trio Benfica, Braga e Sporting, com 10, defronta o Vitória de Setúbal (11.º), no Bonfim, pelas 21h00 de sábado.