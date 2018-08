FC Porto com via aberta para Moubandje

Treinador do Toulouse admitiu perder alguns jogadores até ao final do mês. Lateral continua na expectativa.

Alain Casanova, treinador do Toulouse, abordou na quarta-feira o mercado de transferências do clube e, sem citar nomes, admitiu perder alguns jogadores do plantel até ao final do mês.

Numa altura em que Moubandje tem sido apontado ao FC Porto, Casanova apontou a jogadores com menos tempo de jogo, o que não é o caso do lateral-esquerdo, que só não foi titular na temporada passada, quando esteve lesionado. No entanto, o esforço financeiro feito pelo clube para reforçar a equipa também poderá levar os dirigentes a procurar encaixar alguns milhões para equilibrar as contas, o que pode criar o contexto favorável para negociar Moubandje nos próximos dias.

Para além do FC Porto, Real Sociedad e Bétis já manifestaram interesse no defesa que entra no último ano de contrato com o Toulouse e, portanto, pode estar a poucas semanas de esgotar as possibilidades de permitir um encaixe ao emblema francês.