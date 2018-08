FC Porto com jogadores ainda por colocar

A SAD teve um verão com muitos negócios e, além das cedências, vendeu vários jogadores que garantiram mais de 50 milhões de euros de encaixe

O mercado de transferências na maior parte dos campeonatos europeus entrou na semana final. Sexta-feira é o último dia para inscrever jogadores em Portugal e também deverá ser essa a data limite para a SAD azul e branca encontrar uma solução para os excedentários. E são, pelo menos, quatro os casos por resolver, entre eles um dos reforços de verão. Saidy Janko, Mikel, Bueno e Rui Pedro estão a treinar com a equipa B do FC Porto enquanto aguardam que o futuro seja resolvido.

Saidy chegou do Saint-Etiènne a troco de três milhões de euros mas durou pouco às ordens de Sérgio Conceição, acabando dispensado a meio do estágio no Algarve. O regresso ao campeonato gaulês é uma das possibilidades. Na mesma altura, também o trinco Mikel recebeu ordens para abandonar o plantel principal. O nigeriano não quer mais empréstimo e tem o AEK de Atenas entre os clubes interessados, mas o FC Porto quer faturar. Rui Pedro fez uma má época no Boavista e deve ser cedido de novo em Portugal. Finalmente, Alberto Bueno. O espanhol só fez 11 jogos no Málaga em 17/18 e tem um problema acrescido: o elevado ordenado que aufere. Ainda por cima tem mais dois anos de contrato. A SAD está a tentar colocá-lo, de novo, no campeonato espanhol, onde chegou a ser um dos melhores marcadores em 2014/15.

O mercado aproxima-se do fecho e ainda há alguns dossiês sensíveis. O avançado espanhol tem um ordenado elevado e isso tem afastado os pretendentes. Os nigerianos podem render

Além destes quatro casos, poderá haver ainda mais saídas, mas por dispensa da equipa principal. José Sá [ver caixa] e Chidozie são os casos mais sintomáticos. O central nigeriano foi opção para o banco, mas com a chegada de Militão e a recuperação de Mbemba vai perder espaço. Há clubes interessados e uma saída até pode render à SAD.

Mikel e José Sá podem render alguns milhões



José Sá não foi afastado do plantel principal, como aconteceu com Mikel ou Saidy Janko por exemplo, mas já percebeu que dificilmente terá oportunidade de jogar esta temporada, uma vez que ficou de fora da convocatória nos quatro jogos oficiais. Por isso, é de prever que também possa sair até ao final da semana. O guarda-redes já foi apontado a clubes ingleses e turcos, sendo certo que não se mudará para a Premier League visto que aí o mercado já fechou. Refira-se que Sá tem contrato até 2020 e é representado por Jorge Mendes. Na época passada começou como suplente de Casillas, mas "tirou-lhe" o lugar após o clássico em Alvalade, tendo feito 21 jogos como titular, acabando, no entanto, como suplente. Agora tem o espanhol à frente, mas também Vaná e Fabiano.