FC Porto com estreias e Danilo no onze, sete meses depois

Médio volta a ser titular quase sete meses depois.

Sérgio Conceição apostou num onze com mudanças para a estreia do FC Porto na Taça da Liga, que acontece esta sexta-feira diante do Chaves.

O principal destaque na equipa escolhida pelo treinador dos dragões é mesmo o regresso de Danilo, que volta a ser titular quase sete meses depois. O médio, recorde-se, lesionou-se com gravidade no tendão de Aquiles em abril e falhou a reta final do campeonato e a participação no Mundial'2018. Danilo já somou alguns minutos no último jogo do FC Porto para o campeonato - vitória por 3-0 diante do Moreirense -, mas regressa esta noite à titularidade no meio-campo portista.

De resto, destaca-se a titularidade de Adrian López na frente de ataque em virtude das lesões de André Pereira, Aboubakar e Soares. O avançado espanhol já somou 16 minutos esta temporada, precisamente diante do Chaves, na jornada inaugural da I Liga, mas agarra agora a titularidade pela primeira vez. Em estreia está Vaná, que conta esta noite com os primeiros minutos com a camisola do FC Porto esta temporada, tal como João Pedro, reforço para a defesa que ainda só foi opção na equipa B dos dragões.

Onze do FC Porto: Vaná; João Pedro, Felipe, Diogo Leite, Alex Telles; Otávio, Danilo, Herrera; Corona, Marega e Adrián Lopez.