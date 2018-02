FC Porto-Braga: Sérgio Conceição guarda reforços, Abel lança Diogo Figueiras

Diogo Figueiras está no onze titular do Braga, enquanto o banco de suplentes do FC Porto tem os quatro reforços de inverno

Sérgio Conceição convocou todos os quatro reforços de inverno do FC Porto, mas os dragões iniciarão o jogo como Braga, a partir das 20h30, sem caras novas. Destaque por isso, para Corona - não foi sequer convocado para o Moreirense - que volta a ser titular, enquanto no banco estarão o Osorio, Paulinho - titular em Moreira de Cónegos -, Waris e Gonçalo Paciência. O português terá assim a primeira oportunidade para se estrear com a camisola do FC Porto, depois de ter regressado em janeiro do empréstimo ao Vitória de Setúbal. Soares, que foi suplente utilizado no último jogo do FC Porto, não foi convocado.

Abel, treinador do Braga, não perdeu tempo e já entregou a Diogo Figueiras um lugar no onze titular do Braga que esta noite defronta o FC Porto. O ex-Olym+piacos é a grande novidade de um onze que, de resto, faz jus às últimas opções do treinador da equipa minhota.