FC Porto avança com queixa-crime contra Pedro Guerra

Anúncio feito pelo clube esta quarta-feira

O FC Porto anunciou esta quarta-feira em comunicado que vai avançar com uma "queixa crime" contra Pedro Guerra, comentador afeto ao Benfica.

Em causa estão declarações do benfiquista, que afirmara que os dragões tinham conhecimento, antes de ser público, da composição das equipas de arbitragem dos jogos do FC Porto. Pedro Guerra também referiu, escreve o FC Porto, que a substituição do árbitro Fábio Veríssimo, antes da partida com o Beleneneses, se deveu à interferência do clube portuense.

Leia o comunicado na íntegra:

"A FC Porto, Futebol SAD decidiu interpor uma queixa crime contra o comentador Pedro Guerra, na sequência das declarações falsas deste em que afirma ter a certeza que o FC Porto conhece antes de serem públicas as nomeações das equipas de arbitragem dos seus jogos.



Mais, Pedro Guerra afirmou perentoriamente que a substituição do árbitro Fábio Veríssimo antes do jogo Belenenses-FC Porto aconteceu por interferência direta do FC Porto, o que é mentira. De resto, é público e já o era quando Pedro Guerra proferiu estas falsas afirmações, que a troca do árbitro se deveu ao falecimento de um familiar, o que é um motivo facilmente compreensível por toda a gente.



O FC Porto sente-se lesado e ofendido com as afirmações mentirosas de Pedro Guerra. Acresce que a gravidade destas afirmações ofende também outras entidades, apelando o FC Porto a que se juntem nesta luta para desmascarar todos os que procuram obter vantagem através da difusão de informação falsa e caluniosa."