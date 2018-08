FC Porto aposta na melhoria de contrato e salário de André Pereira

André Pereira foi titular com surpresa no jogo contra o Aves, para a Supertaça

Avançado em foco neste início de época - foi o melhor marcador na pré-temporada e a surpresa no onze que defrontou o Aves -, André Pereira terá, em breve, um novo contrato à espera para renovar o vínculo além de 2020 e ver aumentado o seu salário, um dos mais baixos do plantel principal, senão mesmo o mais baixo. A SAD portista entende que o jogador merece o prolongamento do contrato, agora que Sérgio Conceição confirmou a permanência do jovem de 23 anos no plantel principal. Por isso, está a estudar uma proposta para lhe apresentar. A decisão será depois do jogador, mas também este quer continuar no clube e ver as suas condições melhoradas, pelo que o acordo não deve ser difícil de alcançar.

Contrato SAD estuda o prolongamento do vínculo da surpresa da pré-temporada para além de 2020

André apresentou-se no início de julho para tentar ganhar um lugar no plantel, mas por essa altura já o Portimonense dizia que havia 90 por cento de possibilidades de receber o avançado por empréstimo. Os primeiros jogos de preparação e os primeiros golos foram dando confiança e moral ao jogador. Sérgio Conceição já apreciava as suas características daquilo que teve oportunidade de conhecer na época passada, entre vários treinos e dois jogos que o "miúdo" da B fez pela equipa principal. No último mês o treinador consolidou a opinião. A saída de Gonçalo Paciência acabou por ser o pequeno passo que faltava para a afirmação definitiva. André ouviu da boca do treinador que vai continuar no plantel principal e até foi titular com surpresa na Supertaça. O estatuto de jogador de primeira equipa merece, no entender da SAD, um prémio. E o novo vínculo também o deixará mais protegido da cobiça alheia.