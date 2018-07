FC Porto: Afonso Sousa muito cobiçado

Há mais quatro clubes ingleses interessados na contratação do criativo, que por agora se mantém nos juniores do FC Porto mas tem um largo futuro pela frente

Afonso Sousa, médio da equipa sub-19 do FC Porto, recebeu propostas do Manchester United e do Barcelona e tem pelo menos mais quatro clubes ingleses na corrida para o contratar, depois de várias sondagens feitas através de uma agência britânica, que contactou Carlos Gonçalves, seu ex-representante. O jogador tem mais um ano de contrato com os azuis e brancos, que já avançaram há algum tempo com o processo de negociações para a renovação de contrato, de modo a evitar que o jogador saia a custo zero no final da próxima temporada.

A decisão de prolongar o contrato ainda não foi tomada, mas o filho de Ricardo Sousa e neto de António Sousa, ambos antigos jogadores do FC Porto, terminou a temporada com 28 jogos, cinco golos e muitos olhos em cima dele. Afonso não esteve na fase final da Youth League, em Nyon, no passado mês de maio, por se ter lesionado precisamente na véspera de a equipa seguir para a Suíça. Mas já estava na lista de vários clubes europeus de primeira linha há muito tempo.

No último ano de júnior, garantido está, para já, que o jogador vai continuar a competir na equipa sub-19 do FC Porto na próxima época, ainda que a equipa B possa ser uma hipótese. O médio criativo é também presença regular nas seleções jovens. Afonso tem feito a formação no FC Porto desde os 14 anos e poderá seguir as pisadas de vários jogadores do clube, como André Silva, Rúben Neves ou, mais recentemente, Diogo Dalot, todos oriundos das camadas jovens dos dragões e que cedo acabaram por dar o salto para emblemas estrangeiros. O objetivo do FC Porto é, porém, aguentá-lo mais algum tempo, até porque o médio criativo é reconhecido como um dos maiores talentos da formação e até do futebol português.

Com o contrato com a Proeleven, do empresário Carlos Gonçalves, terminado, Deco tornou-se representante de Afonso Sousa. O antigo médio do FC Porto, que passou a agenciar jogadores nos últimos anos, vê no jovem internacional sub-18 um elemento apetecível e que poderá valorizar-se rapidamente, dado o talento de que tem feito prova com a camisola azul e branca. O bom relacionamento entre Deco e a SAD portista poderá até contribuir para a renovação.