FC Porto acusa Paulo Gonçalves de sugerir agressão a Coroado

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, voltou a deixar novas revelações no programa Universo Porto de Bancada, do Porto Canal, no âmbito do já chamado caso dos emails.

"No dia 25 março de 2014, o senhor Viriato Viseu - mais um "nickname" de alguém com muito poder, que se movimenta num escritório de advogados importante e que é de Viseu -, envia um email para o Rui Gomes da Silva que diz o seguinte: "Visionem o seguinte vídeo [revelações de Jorge Coroado]. Alguém que faça chegar esta informação a quem de direito, porque isto não pode passar em claro. Ou o gajo prova o que diz ou é entalado".O Rui Gomes da Silva, nesse mesmo dia, encaminha este email para o Paulo Gonçalves e o João Grabriel com o assunto "Jorge Coroado, Benfica, árbitros e meninas". Depois diz no texto: "Paulo e João, o que é que podemos dizer sobre isto?" Que cartilheiro obediente. A pedir instruções ao Paulo Gonçalves e ao João Gabriel o que pode dizer sobre isto", começou por contar Francisco J. Marques.

"O Paulo Gonçalves, com a fineza que lhe é característica, responde passado pouco tempo. "Eu não alimentava a novela e partia-lhe a cara". Grande nível. Portanto, Paulo Gonçalves, pessoa com responsabilidades na estrutura do Benfica, acha que se resolvia o assunto partindo a cara ao Jorge Coroado. Ao que responde o Rui Gomes da Silva novamente. "Por mim, era mesmo isso. Se quiserem, chamo-lhe tudo. Esse gajo é um refinado filho da p...". Isto faz escola. Há gente dos mais altos quadros do Benfica com este tipo de linguagem, como se viu na última AG do Benfica. Ó Dr. Rui Gomes da Silva, não diga que não está nos emails; está. E com este baixo nível. E o Benfica é isto. Não sei se lhe partiram a cara ou não, mas não é uma pessoa bem vista no Benfica", continuou.

"Quinze dias depois, o António Pragal Colaço, envia para o Pedro Guerra um documento manuscrito sobre o Jorge Coroado. E o que diz: dados privados do Jorge Coroado. Profissionais, pessoais, o nome completo da mulher, a morada, coisas sobre a família, o número de filhos... Coisas que não interessam. É isto o Benfica de Luís Filipe Vieira que combatemos e que continuaremos a combater. Não pensem que vamos recuar. Há emails de Rui Gomes da Silva, mas o problema nem é ele, porque é um cordeirinho a pedir instruções. É o cartilheiro perfeito. Fica aqui mais uma vez visível essa grande figura do futebol português, que este tem de ser capaz de expurgar, chamada Paulo Gonçalves a dizer com esta fineza: "Eu não alimentava a novela e partia-lhe a cara"", terminou.