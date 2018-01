Fábio Veríssimo: queixas começaram ainda antes do jogo

Equipa do FC Porto esteve sete minutos no túnel à espera que Fábio Veríssimo mudasse a ficha.

As dificuldades do Feirense e as queixas portistas relativamente ao árbitro Fábio Veríssimo começaram antes do pontapé de saída ou, em rigor, nos sete minutos que a equipa de Sérgio Conceição esteve no túnel do Marcolino de Castro à espera que o árbitro aparecesse para dar início à partida. O internacional de Leiria estaria, por essa altura, a refazer a ficha de jogo, que os visitados se viram forçados a alterar.

Nuno Manta começou por ter Tiago Gomes no onze. No entanto, uma indisposição obrigou a retirá-lo dos planos. A primeira informação foi a de que um dos atletas suplentes que passaria para o onze também se sentiu indisposto e que Kakuba teve de ser repescado dos não convocados. Mais tarde, uma outra versão do clube explicou que a troca de Gomes por Kakuba foi imediata. Certo é que as alterações na ficha de jogo fizeram com que Fábio Veríssimo atrasasse sete minutos o pontapé de saída, situação que desagradou aos responsáveis do FC Porto.

As alterações são possíveis até ao momento do apito para o pontapé de saída e não se limitam aos nomes que estavam na lista inicial. Por exemplo, um jogador que já esteja em campo e se sinta indisposto pode trocar com um que esteja no banco. O que não pode acontecer é que a alteração da ficha obrigue o árbitro a retardar o início da partida. Tem de respeitar a hora marcada.