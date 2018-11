Fábio Silva mostra-se a Sérgio: "Vai ser um craque dos diabos", dizem

Avançado de apenas 16 anos é o melhor marcador dos sub-19 e apontado como a maior pérola da formação. Ontem, treinou com os craques no Olival.

Fábio Silva, avançado de apenas 16 anos das camadas jovens do FC Porto, foi chamado, pela primeira vez, por Sérgio Conceição ao treino da equipa principal, que continua a dar seguimento à preparação do jogo com o Belenenses, da Taça de Portugal. Com Marega e Marius nas seleções e Aboubakar a recuperar de lesão, o jovem ponta de lança foi "promovido" pontualmente pelo treinador que o quis observar de perto numa altura em que as competições de clubes estão paradas.

Fábio é a maior das "pérolas" da formação do FC Porto, estando já a brilhar na equipa dos sub-19, no meio de jogadores dois anos mais velhos do que ele, num percurso em tudo idêntico ao que Diogo Dalot fez.

Fábio é o segundo melhor marcador do campeonato (sete golos) e soma mais três na UEFA Youth League, prova onde é o jogador português mais novo de sempre a faturar. Em julho, quando completou 16 anos, assinou o seu primeiro contrato profissional - até 2021 porque não pode assinar por mais de três anos -, numa altura em que era cobiçado pelo Liverpool. É da mesma geração de Francisco Conceição, filho do treinador da equipa principal do FC Porto, com quem jogou junto tanto nos dragões como na seleção de sub-16. É, também por isso, que o técnico o conhece bem e sabe do potencial que o FC Porto tem para explorar no avançado. Sérgio fez questão de o chamar, não só para ajudar ao seu desenvolvimento, como também para o premiar e moralizar.

Filho de Jorge Silva, que fez carreira no Boavista, Fábio chegou a jogar dois anos no Benfica, mas a maior parte da (ainda curta) carreira foi feita no FC Porto, atuando quase sempre um escalão acima da sua idade. Recentemente foi muito elogiado por Manuel Fernandes, na altura o diretor do scouting do Sporting. "Vi CR7 fazer coisas como estou a ver agora um miúdo dos juvenis do FC Porto, o Fábio Silva. Vai ser um craque dos diabos; vai ser um ponta de lança extraordinário", referiu num programa de televisão. E se um ponta de lança vive de golos, Fábio Silva tem mostrado muita pontaria. Em 2017/18 fez 31 em 33 jogos nos sub-17 e na atual temporada, como já dissemos, já vai em 10 em 15 partidas.

Fábio Silva é fã do colombiano Falcao e portista desde pequenino. Começou a carreira no Nogueirense, passando depois pelo Gondomar e pelo FC Porto. Em 2015 mudou-se para o Benfica (foi bicampeão nacional), acompanhando o irmão, que transitou para os juvenis. No entanto, dois anos depois, com a mudança do mais velho para a Lázio, Fábio voltou ao clube do coração. "É portista fanático", garantiu-nos o pai Jorge Silva, em maio.

No treino de ontem, Fábio Silva foi acompanhado por mais dois elementos da formação, ambos guarda-redes: Mbaye (equipa B) e Francisco Meixedo (sub-19).