Exibição no Jamor vale contrato a Zakarya: marroquino reforça o FC Porto

Lateral-esquerdo deverá realizar esta segunda-feira o último jogo pelo Belenenses, antes de se mudar para o Dragão.

O negócio entre o FC Porto e o Belenenses está alinhavado e Zakarya vai reforçar os dragões. Desta forma, Sérgio Conceição ganha um reforço para o lado esquerdo da defesa, numa altura em que só conta com Alex Telles para essa posição. Oleg Reabciuk poderá ser alternativa, mas precisa de ganhar ritmo e continuará a competir na equipa B.

Segundo O JOGO apurou, o negócio é certo e, esta segunda-feira, o lateral-esquerdo deverá fazer o último jogo pelo Belenenses. Foi convocado por Silas, que não negou a transferência do jogador para o FC Porto, mostrando-se indiferente à mudança e continuando a contar com o contributo do internacional marroquino.

Silas perde um jogador importante e que o próprio descobriu no Sochaux, na II Divisão de França. Zakarya agarrou facilmente a titularidade e os responsáveis do Belenenses estavam conscientes de que podiam perder o jogador no mercado de inverno, tendo em conta a valorização que era expectável. A contratação de Reinildo (ex-Covilhã) apontava nesse sentido, mas o moçambicano terá de queimar etapas para ter o ritmo competitivo exigido na I Liga. Já Zakarya chega ao FC Porto com muita experiência na bagagem. É certo que nunca jogou numa equipa que lute pelo título, mas alinhou com regularidade pelos clubes por onde passou, concretamente pelo Lens, Valladolid, Génova, Charlton, Córdoba e Sochaux. No Belenenses, foi opção de Silas nos três jogos oficiais, o último dos quais com o FC Porto, no Jamor. Foi nesse encontro que agradou sobremaneira a Sérgio Conceição. Necessitado de um lateral-esquerdo que possa ser opção a qualquer momento, permitindo a Alex Telles ser poupado em algumas ocasiões, o treinador do FC Porto viu no internacional marroquino uma excelente opção. Os contactos entre os dois clubes foram fáceis, tendo em conta as excelentes relações entre o FC Porto e o Belenenses, mas também entre os presidentes das duas SAD"s, Pinto da Costa e Rui Pedro Soares.

Zakarya é visto como um jogador regular, que defende bem e que funciona como verdadeiro extremo sempre que a equipa tem a posse de bola. Mais do que se destacar pelos golos que marca, distingue-se pelas assistências e pelos cruzamentos que faz.