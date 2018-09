Herrera passou a somar 200 jogos com a camisola do FC Porto. " Nunca imaginei que acontecessem coisas tão lindas no futebol", disse à Sport TV no final do jogo.

Análise ao jogo: "Sabíamos que ia ser um jogo difícil. O relvado não estava fácil. Tivemos uma primeira parte muito boa, tivemos posse de bola, oportunidades de golo. Na segunda parte foi um pouco mais complicado. Deixamos de fazer coisas que tínjhamos feito antes do intervalo. Isso possibilitou que o V. Setúbal subir as linhas e com a vontade de ganhar atacaram mais. Marcamos o segundo golo de bola parada, que é um dos aspetos em que somos fortes, e estamos contentes pelo resultado."

Momento da equipa: "Podemos melhorar sempre mais alguma coisa. Estamos focados nos nossos objetivos e estamos a trabalhar para isso. Como o mister disse, estamos a evoluir, e isso faz-se com o trabalho do dia a dia, com os jogos. Temos vindo a demonstrar que queremos ser campeões e que nos estamos a preparar bem para isso."

200 jogos pelo FC Porto: "É um orgulho vestir esta camisola. Nunca imaginei que acontecessem coisas tão lindas no futebol. Hoje cumpri mais um objetivo e estou muito feliz e orgulhoso de estar neste clube. Quero agradecer o apoio de todos, sobretudo aos que vieram ao estádio nesta noite, muitos deles serão certamente do Porto. Eles são uma parte fundamental do nosso sucesso. Estou muito feliz pelos 200 jogos e espero que venham muitos mais"