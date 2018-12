Alex Telles: o agradecimento aos fisioterapeutas e a antevisão ao Benfica

Alex Telles comentou a vitória do FC Porto sobre o Belenenses, por 2-1, e consequente passagem à final four da Taça da Liga.

Jogo e recorde do FC Porto: "Primeiro estamos muito felizes pela qualificação. Este jogo tinha muitos objetivos e muitas coisas a conquistar. O primeiro, passar para a final four, que era o mais importante, e, claro, entrar para a História do clube, com 16 vitórias consecutivas. É a recompensa do trabalho magnífico. Enaltecer cada um, desde fisioterapeutas, médicos, os que trabalham diariamente connosco. Isso fortalece o nosso trabalho. Agora é preciso virar o chip. Pensar já no dia três, na Liga, jogo muito difícil nas Aves. Hoje também foi um jogo difícil, estamos de parabéns".

Jogo com o Benfica, no dia 22 de janeiro: "Acho que até ao dia 22 vamos ter tempo para falar sobre isso. Vai ser mais um clássico, mais um jogo difícil, mas agora é focar já no jogo de dia três, para que cada jogo possamos ter os nossos objetivos conquistados".

Desejos para 2019: "O que tivemos a época passada: muitos êxitos, títulos e com certeza vamos em busca disso. Que 2019 seja um ano maravilhoso para todos nós".