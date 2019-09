Declarações de Sérgio Conceição na conferência de Imprensa de antevisão ao jogo do FC Porto com o Portimonense, marcado para domingo, no Algarve.

Houve pausa para compromissos de seleções quando o FC Porto estava em boa fase. Que balanço faz deste período?

"Estas pausas já estão estipuladas desde o início da época. Antecipadamente, sabemos e percebemos o que temos que fazer e como trabalhar. Aproveitámos para a observação de jovens e isso é importante. Trabalhamos com a formação e com os que ficam, que não são muitos. Isso é um aspeto positivo para o FC Porto, que está habituado a ter jogadores nas seleções. Ouvi esta semana Jaime Pacheco, que ouço sempre com agrado, dizer que os treinadores se queixam de seleções, mas é bom bom é ter jogadores na seleção. Estou completamente de acordo com ele. As equipas grandes têm essa particularidade. Mas também é verdade é que estes jogadores fazem uma quantidade de quilómetros e isso que pode interferir. Por um lado, é bom ter a qualidade de jogadores de seleção, por outro, há esse cansaço e trabalho em dinâmicas diferentes, o que faz com que haja algumas diferenças no retomar e no foco no trabalho no clube. Situações que acabam por ser difíceis. Não é nenhuma novidade, mas percebi que, por estes três dias em que trabalhei com os regressados, essa é a dificuldade".

Não houve nenhuma surpresa de última hora nas transferências...

"Estávamos sujeitos a saídas, houve abordagens a alguns jogadores. Acabei por ficar contente por toda a gente ficar e poder trabalhar até janeiro com tranquilidade".