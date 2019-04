Sérgio Conceição: "Não podemos relaxar à sombra dessa vantagem"

Sérgio Conceição fez a antevisão do jogo da meia-final da Taça de Portugal, com o Braga, esta quarta-feira.

Jogo com o Braga: "O jogo passa por, em termos anímicos, percebermos que estamos a meio de uma eliminatória e não podemos relaxar à sombra dessa vantagem. Acho que temos de pensar que vamos defrontar uma equipa forte e que o jogo está 0-0. E a melhor forma de encararmos este jogo e prepararmos o jogo com o pouco tempo que tivemos com o intuito de o ganhar".

Gestão da equipa: "O principal é perceber que, podia o jogo estar com outro resultado, eu pensaria da mesma forma. Aqui é pensar quais são os jogadores que me dão mais condições para ganharmos o jogo. Claro que temos de ter em consideração aquilo que foi o último jogo e qual vai ser o próximo, porque animicamente o plantel está bem. Temos dois jogadores que estão indisponíveis. O resto do grupo está perfeitamente bem e cabe-me a mim escolher o melhor onze, conforme este jogo, depois pensamos no jogo com o Boavista. Estamos concentrados em disputar a meia-final da Taça de Portugal para estarmos no Jamor".

Preparação dos jogos: "A prioridade é no fundo a preparação, por pouco tempo, passa sempre por analisar por ver o estado físico dos jogadores, perceber o adversário que vamos ter pela frente em termos estratégicos. Analisar aquilo que vai ser o jogo do adversário e principalmente aquilo que temos de fazer, em função daquilo que é a função individual e coletiva do Braga. Há mais trabalho, quando o tempo não é muito, de vídeo e análise meu e do staff, do que propriamente no campo, mas isso é absolutamente normal quando há pouco tempo. Mas estamos habituados a isso, somos um clube grande, somos o FC Porto, e estamos habituados a ter muitos jogos".