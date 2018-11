ESTÁDIO DO DRAGÃO - 15.º aniversário: Os palcos onde a bola não rola

O JOGO esteve no FC Porto-Braga para lhe mostrar tudo o que é preciso para que um jogo se realize. São 1400 as pessoas envolvidas e vai tudo ao pormenor. Do sistema de vigilância ao sorriso exigido às hospedeiras... Do mini-hospital à cadeia com seis celas que é montada no interior do estádio, passando pela cozinha onde nada é desperdiçado.

Sábado, 10 de novembro de 2018. Um sábado, como tantos outros, em que o Estádio do Dragão se encheu para mais um jogo que podia dar a liderança isolada do campeonato ao FC Porto ou ao Braga, mas com alerta vermelho no que às condições climatéricas dizia respeito e um alerta máximo na preparação de um jogo considerado de alto risco e cujos bastidores O JOGO acompanhou. "A preparação é sempre igual" garante Jorge Sousa, "match day director", a O JOGO, enquanto nos acompanha numa viagem aos meandros da casa do FC Porto, horas antes do início da partida e na altura mais frenética da montagem de todas as peças para que nada falhe.

Com ele assistimos a uma parte da reunião da segurança. Ouvimos Fernando Oliveira, um dos responsáveis desse departamento, a dar a últimas instruções e a alertar que apenas poderia entrar um megafone e um tambor no estádio pelas mãos dos adeptos do Braga... "Já saem daqui a saber que só entra isto. E não nos interessa de quem é... só têm de ter em mente que é um megafone e um tambor."

Na porta ao lado, já se posicionavam todos os responsáveis pela emergência, de bombeiros a enfermeiros e médicos. Um mini-hospital é instalado no Dragão em todos os jogos, para que uma infelicidade, daquelas que nunca se quer ter em dia de festa, possa ser fintada e rapidamente controlada no local. Ao mesmo tempo são dadas as últimas dicas aos hospedeiros e hospedeiras que são espalhados pelo estádio, com a função de prestar auxílio em qualquer situação. Simpatia e postura são as exigências. "Caras bem-dispostas, não quero ninguém com as mãos nos bolsos e sempre a agradar às pessoas", orienta Patrícia Rocha, do departamento de operações do FC Porto Operacional.

Nesta parafernália de reuniões, preparações e controlos existem, como Jorge Sousa nos revelou, cerca de 1400 pessoas a trabalhar para que nada falhe e para que o espetáculo continue a ser o fator principal no palco azul e branco.

Com as portas para os adeptos ainda fechadas, estivemos dentro do "coração do Dragão" em dias de jogo. No GVS (gabinete de vigilância e segurança) - a infraestrutura que mais parece um aquário sem água plantado na bancada sul -, nada escapa ao controlo dos diversos profissionais e que abrangem, obviamente, o departamento de segurança, o médico e até o de marketing. Não há margem de erro e as falhas, técnicas e de segurança, são prontamente resolvidas a partir desse ponto nevrálgico.

Exatamente por baixo desse setor existe o posto da PSP, um dos locais do estádio que suscitam mais curiosidade. Um local perfeitamente normal mas com a particularidade de, no seu interior, ter seis celas para uma qualquer eventualidade. "Só a usamos em casos de extrema necessidade. Quando o indivíduo está demasiado alterado e violento", explicou o comandante de serviço.

Sem desperdício de comida

À medida que a hora do jogo se aproxima, todos os pormenores vão sendo ultimados. Vimos as refeições serem preparadas na cozinha do estádio e percebemos que a solidariedade e a responsabilidade social estão de mãos dadas no FC Porto. Não há desperdício de comida. Tudo o que sobra, no final de qualquer jogo, é entregue a uma instituição de solidariedade social do Porto. Nessa linha, e em virtude de não ser permitida a entrada de alimentos e bebidas no estádio, quando os adeptos têm de deixar do lado de fora o que trazem consigo para merendar, um funcionário convida-os a deixar esses alimentos numa caixa, colocada perto dos torniquetes de entrada. Essa mesma caixa é depois entregue aos mais necessitados, evitando-se o desperdício. Uma ideia pertinente que partiu de uma adepta que, descontente com o facto de não saber o que era feito à comida que entregava à entrada, deixou essa sugestão.

Entretanto, a festa já começou na entrada do museu. Um espetáculo de luzes e som, com direito a DJ, animava (e aquecia) os que por ali esperavam o início do jogo. A mascote, o Draco, é o ponto alto desta animação. Fotos, selfies, abraços e muito mimo envolvem o momento com o pequeno e felpudo dragão azul.

Snacks e pipocas à distância de um simples clique

Com as portas abertas, as bancadas rapidamente são preenchidas. A hora do jantar já vai adiantada e à disposição existem vários bares espalhados pelo recinto. Ainda assim, ou pela adrenalina da espera pelo jogo ou pela simples inércia de se levantar da cadeira, o FC Porto aderiu a uma ideia pioneira nos estádios de todo o mundo: a aplicação "Seat delivery FC Porto" permite aos adeptos encomendarem qualquer produto dos bares e, em minutos, recebê-lo sem sair do lugar.

Tudo a postos

Minutos antes da entrada em campo das equipas, pequenos atletas das escolas do FC Porto aguardam impacientemente pela hora de segurar a mão dos ídolos e entrar no relvado. Com tudo planeado ao mais ínfimo pormenor, para os cerca de 1400 funcionários ainda não é hora de respirar... "Isso só acontece quando o estádio estiver novamente vazio", esclarece Jorge Sousa. Ainda assim, e ao fim dos pouco mais de 90 minutos, a recompensa das horas de stress e trabalho chegou em formato de vitória sobre o Braga.