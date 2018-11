ESTÁDIO DO DRAGÃO - 15.º aniversário: A História começa com um "ninja"

Derlei foi o primeiro a escrever o nome na lista de goleadores do estádio que o FC Porto chama casa desde 2003. Foi num jogo com o Barcelona, no qual se estreou um dos maiores astros da atualidade: Messi. Música, magia, e até automóveis em 15 anos de muito futebol e vários títulos do Dragão. O JOGO recorda-lhe 15 datas especiais.

Era uma vez um estádio, com capacidade para mais de 50 mil pessoas, que o FC Porto queria muito inaugurar. A data era 16 de novembro de 2003, o Barcelona o convidado especial e as bancadas estavam a abarrotar. As hostilidades abriram com a magia de Luís de Matos, mas os verdadeiros artistas - os da bola - surgiram depois para dar início a uma história muito mais feliz do que os momentos tristes que tem para contar.

O JOGO recorda-lhe 15 deles, tantos como os anos de vida do estádio, o primeiro protagonizado por um brasileiro a quem os portistas chamam de "Ninja". "É um orgulho ter sido o autor do primeiro golo no Dragão", assume Derlei, que não esquece o lance que deu início a uma vitória por 2-0 (Hugo Almeida fez o outro).

"Marquei de penálti, com alguma dificuldade, porque o guarda-redes ainda tocou na bola. Como a relva ainda não estava boa, escorreguei no momento do remate", descreve o atacante, que guarda com carinho o dia em que o Dragão lhe prestou um tributo contra o Alverca. "Voltava de uma ligamentoplastia e quando fui aquecer fui ovacionado. Foi o melhor momento que vivi", assegura, desejoso que o Dragão se mantenha de pé "muitos anos".

Nota ainda para o facto de, pelo relvado do Dragão, terem passado os dois jogadores com mais Bolas de Ouro conquistadas na história: Cristiano Ronaldo (cinco), pelo Manchester United e pela Seleção Nacional, e Leonel Messi (cinco), pelo Barcelona.

A "fita" que só Alex viu

Titular na receção ao Manchester United, Vítor Baía considera que o Dragão "não poderia ter tido melhor arranque nas provas europeias". "Vencemos [2-1] com dois golos do McCarthy, num jogo com polémica, porque o Roy Keane me pisou as costas. O Alex Ferguson disse que tinha sido simulação minha e o lance acabou por criar o ambiente para Old Trafford", lembra o ex-guardião.

Explosão após a ansiedade

O primeiro tetra do Dragão chegou em 2009, com Jesualdo Ferreira, na ressaca de "uma vitória frente ao Nacional com um golo do Bruno Alves". "Havia uma grande ansiedade para conquistarmos esse título", recorda o técnico. "Não vou esquecer esse dia para toda a minha vida, porque também marcou a do clube. O público estava em delírio e ainda tenho uma série de imagens na memória", garante o "Professor".

Foi marcar até cair

Embalado pelo triunfo na Supertaça e ainda "atiçado" pelo caso do túnel, que marcara a época anterior, os azuis e brancos construíram um resultado arrasador para o Benfica. "Tínhamos a certeza que íamos ganhar, mas não esperávamos por 5-0. A verdade é que com o decorrer do tempo sentimos que podíamos golear e só pensávamos em marcar o próximo", conta Rolando, titular nesse clássico.

O último ato de Deco

O fim da carreira ocorreu no Brasil, mas foi no Dragão que Deco se despediu dos relvados, numa festa que contou com casa cheia e uma das maiores estrelas da atualidade: Messi. "Foi um dia que me marcou, pelo carinho das pessoas e pelo ambiente criado", garante o Mágico, agradecido pelo facto de ter conseguido juntar no Porto os dois clubes europeus nos quais teve mais sucesso.

Kelvin protagonizou o momento

Se algum momento marcou os 15 anos de existência do Dragão foi o golo marcado por Kelvin ao Benfica, ao minuto 90"+3", na penúltima jornada do campeonato de 2012/13. Foram os próprios adeptos do FC Porto quem o elegeram, numa votação promovida pelo clube nas redes sociais quando o estádio celebrou o 12.º aniversário. O jogo encontrava-se empatado quando o brasileiro desferiu um remate em arco indefensável para Artur, causando a explosão nas bancadas do recinto, a correria de Vítor Pereira e a sensação de impotência de Jorge Jesus, que se ajoelhou no relvado. O momento, de resto, está eternizado no museu dos dragões (Espaço K), até porque foi crucial para a conquista do título nessa época.