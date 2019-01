Espanhóis apresentam os dados e falam em maldição de Iker Casillas

Jornal As apresentou os dados e a realidade é que, sem Casillas, a equipa perde as finais

Quando o FC Porto perdeu a Taça da Liga para o Sporting, decidida através da marcação de grandes penalidades, um dado estranho pareceu confirmar-se. O jornal As já fala, inclusive, na "maldição de Iker Casillas", e tudo porque quando o espanhol é suplente, a sua equipa perde as finais que disputa.

Tudo começou com Vicente del Bosque no comando técnico do Real Madrid. O treinador decidiu deixar Iker Casillas no banco de suplentes na final da Taça do Rei, em 2002, optando por César, habitual titular naquela época. O resultado? Derrota diante do Corunha por 1-2.

Seguiu-se Carlos Queiroz. O português tirou Casillas do onze na final da Taça do Rei, na época 2003/04, e o resultado foi o mesmo: derrota frente ao Saragoça (2-3), novamente com César na baliza e Casillas a assistir à partida do banco.

Em 2013, também José Mourinho decidiu sentar Casillas, no auge do confronto entre os dois, optando por Diego López na final da Taça do Rei. O Atlético de Madrid acabou por vencer os merengues por 2-1, marcando o terceiro título perdido pelo Real Madrid sem Casillas na baliza.

Já no FC Porto, José Peseiro deu a titularidade a Helton na final da Taça de Portugal na época 2016/17, conquistada pelo Braga no desempate por grandes penalidades. Mais recentemente, Vaná defendeu a baliza portista frente ao Sporting, que acabou por conquistar a Taça da Liga.