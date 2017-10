Gesto técnico que o extremo executou para assinar o 6-0 ao Lusitano foi imortalizado por René Higuita, mas Hugo Sánchez garante que o idealizou. E já explicou a forma correta de o fazer.

Os adeptos do FC Porto ficaram eufóricos, os companheiros fizeram-lhe uma vénia e o mundo do futebol acabou rendido ao golo que Hernâni assinou frente ao Lusitano de Évora. Mas poderá a finalização do extremo ser descrita como um "pontapé escorpião"? As opiniões dividem-se. Muitos acham que sim, mas o autoproclamado inventor não. E não estamos a falar de René Higuita. O guarda-redes colombiano imortalizou-o, mas o mexicano Hugo Sánchez garante que foi ele quem o fez pela primeira vez. E em 2012 explicou como se faz. "O René [Higuita] deu o melhor exemplo de como se deve fazer. Com os dois pés e não com um", vincou o antigo avançado, que se gaba de o ter executado num particular do Real Madrid, depois de a irmã, que era ginasta, o ter ajudado a aperfeiçoá-lo.

Hernâni só utilizou o pé esquerdo, pelo que, aos olhos de Sánchez, não entraria na categoria de "pontapé escorpião". Mas o golo não deixou de ser "uma obra de arte", segundo o treinador que mais épocas trabalhou com o extremo. "Só está ao alcance de quem tem uma técnica apurada. Posso garantir que vi o Hernâni fazer daquilo várias vezes ao nível do treino. Esta terá sido apenas a primeira vez que o tentou em competição", refere a O JOGO Armando Evangelista, que interpretou a falta de entusiasmo nos festejos como uma tentativa de transmitir uma mensagem. "Quis mostrar que também sabe fazer grandes golos. O Hernâni é um jogador que precisa de ser acarinhado para colocar cá fora tudo o que sabe e, com tempo, irá produzir", antevê.