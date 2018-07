Empresário de Quintero aborda interesse do Real Madrid: "Foi verdadeiro"

Rumor do interesse dos merengues no internacional colombiano surgiu durante o Mundial'2018.

Juan Fernando Quintero apresentou-se a bom nível no Mundial'2018, ao serviço da seleção colombiana, tendo até apontado um belo golo de livre direto.

Foi durante a competição que surgiu o rumor do interesse do Real Madrid no jogador emprestado pelo FC Porto ao River Plate. Agora, em declarações ao programa de rádio do jornalista argentino Mariano Closs, o empresário do médio, Rodrigo Riep, confirma: "O interesse do Real Madrid por Quintero foi verdadeiro, mas não se tornou oficial".

"O presidente da Colômbia esteve com Florentino Pérez e ele comentou que o estava a acompanhar", concluiu.

Além das boas exibições realizadas no Mundial, outra das razões do interesse dos merengues em Quintero prende-se com o facto de Julen Lopetegui conhecer o jogador, dos tempos do FC Porto.

No entanto, apesar de todas as ofertas [além do Real Madrid houve vários emblemas interessados], o River Plate irá acionar a opção de compra e adquirir o passe do internacional colombiano, fixando uma cláusula de rescisão milionária.