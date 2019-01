Empresário de Militão ao AS: "Não descartamos que assine pelo Real Madrid no verão"

Agente garante que o jogador não sai do FC Porto neste mercado de inverno

A possível mudança de Éder Militão para o Real Madrid é assunto diário em Espanha. O interesse dos merengues é dado como garantido e o empresário do jogador, Giuliano Bertolucci, falou pela primeira vez sobre o assunto.

O agente, que trabalhou na transferência do jogador do São Paulo para o FC Porto, revelou, antes de mais, que a saída de Militão até ao fim de janeiro não está em cima da mesa. "Não há qualquer possibilidade de abandonar o clube atual no mercado de inverno", explicou ao jornal AS. Dito isto, o brasileiro abriu as portas a uma possível saída no final da época. "Não descartamos que assine pelo Real Madrid no verão."

Recorde-se que Ulisses Jorge, também representante do jogador, falou a O JOGO há poucos dias e garantiu que não houve contactos do Real Madrid pelo jogador. "Ninguém falou comigo, não há nada. Tenho recebido muitos contactos por Militão, é normal, mas nenhum do Real Madrid"