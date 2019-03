Éder Militão passou do banco no clássico à bancada no FC Porto B

Central esteve presente no empate do FC Porto B, bem como o diretor-geral Luís Gonçalves e Vítor Bruno.

Éder Militão, Luís Gonçalves, diretor-geral do FC Porto, e Vítor Bruno, treinador adjunto dos portistas, estiveram domingo a ver o empate entre FC Porto B e o Famalicão (1-1). O central, que tinha na véspera visto do banco a derrota no clássico com o Benfica (2-1), esteve ao lado do também ele central e compatriota Diego Landis e do médio-defensivo João Lameira, jogadores que ficaram de fora das opções de Rui Barros, treinador dos bês.

De resto, Militão aproveitou para apoiar o amigo Luizão em Pedroso, médio que cumpriu os 90 minutos. Recorde-se que a dupla de brasileiros foi castigada na semana passada por ter sido apanhada numa saída noturna destinada a festejar o aniversário de Luizão infringindo, assim, o regulamento interno dos dragões. Para Militão, a saída valeu-lhe, como castigo, a bancada na partida com o Tondela e o banco diante do Braga, na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, e no clássico com o Benfica. Já Luizão tinha ficado de fora diante do Arouca, mas ontem voltou ao onze.

Por outro lado, a presença de Luís Gonçalves em Pedroso já é habitual, ele que até já assistiu a estes jogos na companhia de Pinto da Costa.