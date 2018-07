"Éder Militão? Era agora ou nunca..."

Maicon, ex-capitão do FC Porto assistiu ao "nascimento" de Éder Militão e garante um "negócio excelente", porque em breve outros clubes pagariam muito mais.

Quando Maicon chegou ao São Paulo, no início de 2016, Éder Militão ainda era um menino. "Mas para imaginarem, já treinava com a equipa profissional há um ano", lembra o antigo capitão do FC Porto, hoje líder da defesa do Galatasaray. Maicon seguiu de perto a evolução do menino e ficou surpreendido quando o viu como lateral-direito. Ou melhor, semissurpreendido. "Era médio-defensivo quando o conheci, mas pela fisionomia e anos anteriores, também era central. Mas era muito novo e havia eu, o Rodrigo Caio e o Diego Lugano, e era difícil ele jogar. Por isso descia aos sub-20 para jogar. Um dia falhou um lateral e ele foi adaptado. Não me surpreendeu a qualidade e a regularidade, porque ele é mesmo bom e tem intensidade. É magrinho mas duro, forte fisicamente. A adaptação inicial foi uma surpresa, mas a qualidade revelada não foi", conta o compatriota a O JOGO.

Os quatro milhões que o FC Porto paga ao São Paulo são, no entender de Maicon, "um grande negócio". "Se o FC Porto não pegasse já nele, não iria a tempo de o contratar, porque apareceriam equipas maiores a pagar mais. Era agora ou nunca. O Éder tem mesmo qualidade e tem feito um trabalho grandíssimo no São Paulo. E o São Paulo, como vocês sabem, é um grande não só no Brasil como no futebol mundial. Ou seja, ele não faz o que faz num clube qualquer. E tem adeptos que pressionam muito e ele, com 20 anos, assumiu o peso de uma adaptação a lateral e deu conta do recado. Vai dar-se muito bem no FC Porto", garante. "Insisto que ele é jovem, mas leva um ano a titular absoluto numa equipa grande, deixando até os verdadeiros laterais de fora. E os adeptos apoiam, mas também cobram e ele não se intimida - isso mostra personalidade e qualidade. Tem tudo para correr bem, pode ajudar e muito", insiste Maicon, deixando a ideia de que o vê mais como lateral do que central. É isso? "Não! Ele faz três posições e nem sei em qual é melhor. Em qualquer uma, vai dar-se bem", ri.

O atual jogador do Galatasaray aposta, por todas estas razões, numa contratação bem-sucedida. "Acredito muito no sucesso, porque ele tem realmente muito talento e pode jogar em várias posições. Para qualquer treinador, é uma mais-valia. E o FC Porto, no Brasil, não costuma errar", reforçou, alterando a convicção para o domínio da certeza absoluta: "Sem dúvida nenhuma que vai dar certo!"