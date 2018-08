Certificado do brasileiro já chegou

A utilização de Éder Militão só depende de Sérgio Conceição, já que o certificado internacional do jogador chegou e o processo de inscrição do último reforço do FC Porto está concluído.

Com apenas três treinos, é difícil que o brasileiro possa ser primeira ou até segunda opção, mas face à escassez de jogadores, a disponibilidade do lateral/central foi convocado e pode sentar-se no banco.