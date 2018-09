Éder Militão apanhado por Casemiro e Neymar

O trinco do Real Madrid desejou sorte "no nosso FC Porto". Já avançado colocou-o a votos no Instagram ... pelos piores motivos.

Éder Militão e Felipe devem ser suplentes no jogo que o Brasil faz esta madrugada (00h30) com os Estados Unidos da América. Tite mostrou ontem duas equipas bem distintas e percebeu-se que no onze canarinho quase não há espaço para novatos. Fred, do Manchester United, e Fabinho, do Mónaco, serão a exceção por comparação com a equipa que foi ao Mundial, num onze também constituído por Alisson, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luís, Casemiro, Coutinho, Douglas Costa, Neymar e Roberto Firmino.

No banco, Felipe será o número 4 e Éder Militão o número 22. O primeiro está de reserva para o eixo da defesa, mas o ex-São Paulo só poderá entrar para a direita. Curiosamente, e apesar da juventude, nestes dias em Nova Iorque fala-se bem mais de Militão do que do Xerife. E o reforço portista bem pode agradecer a publicidade de... Neymar, o astro brasileiro que concentra a maioria das atenções.

O jogador do Paris Saint-Germain resolveu abrir um concurso público para que os seus seguidores (e são 101 milhões) escolhessem o jogador mais feio da concentração brasileira. E não teve problemas nenhuma em lançar os novos (pelo menos na convocatória atual). Fabinho (Liverpool), Militão e Tetê (Grémio) foram os eleitos e a maioria dos fãs escolheu o portista, que não se mostrou propriamente incomodado e até sorriu.

Se Neymar não larga a paródia, já Casemiro foi mais sério e devolveu a moral a Éder, com quem partilha duas paixões comuns: o FC Porto e o São Paulo, onde ambos foram formados. "É um prazer conhecer-te pessoalmente. Boa sorte no nosso FC Porto", escreveu o trinco do Real Madrid, numa alusão de muito carinho pelos dragões.