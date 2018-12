Dupla do FC Porto assusta os turcos e há um pedido: "Não me venha falar do Quaresma"

Força do maliano e magia do argelino conquistam simpatias entre os fãs dos "leões" de Istambul, que destacam classe de Iker e consideram o FC Porto melhor, mas o "Gala" favorito na terça-feira.

O fervor dos adeptos turcos não se vê (ou ouve) apenas nos estádios. E o do Galatasaray, ainda em estado de euforia pelo último título, não é, naturalmente, exceção. No sábado, o clube recebeu o Rizespor e um pouco por toda a cidade sentiu-se esse entusiasmo. Mais ainda nas carruagens de metro em direção ao estádio. O JOGO fez esse trajeto desde o hotel e, entre os cânticos que chegavam a fazer abanar as janelas, conseguiu trocar algumas palavras com três adeptos do Galatasaray. "É de Portugal? Não me venha falar do Quaresma", atirou Fawzi Durak, de 37 anos. Com alguma dificuldade lá foi explicado o que se pretendia. "Ah, o FC Porto. Grande equipa. Merece o primeiro lugar do grupo. Tem lá dois jogadores muito bons na frente. Um mais habilidoso, o outro mais forte, parece mesmo um touro", acrescentou. Marega e Brahimi, sugerimos?... "Isso, isso, davam cá um jeito ao meu Galatasaray, ganhávamos a liga outra vez, de certeza", atirou.

"Foi o Marega que nos "matou" no primeiro jogo. Pode ser que agora fique a descansar por já estarem apurados"

Ao lado, Azad Kaymak, mais novo dois anos, concorda com o amigo. "Foi esse Marega que nos "matou" no primeiro jogo. Pode ser que agora fique a descansar por já estarem apurados. Precisamos de ganhar para ir para a Liga Europa e sem ele fica mais fácil. Mas o compatriota do Feghouli também é muito bom", concorda. "E não posso esquecer o Casillas. Que classe!", diz, antes de começar a bater palmas e acompanhar mais um cântico, com uma letra elaborada, mas absolutamente incompreensível.

Duas paragens mais à frente, já com o complexo desportivo Ali Sami Yen à vista, Cemal Firat, 22 anos e com um inglês já mais fluido, aponta, também, Marega e Brahimi como os jogadores que mais aprecia no FC Porto. "Desequilibram muito o jogo. O FC Porto fez grandes jogos e não teve o Aboubakar disponível, aquele que jogou num clube daqui, mas que me recuso a dizer o nome [Besiktas]. Se o Galatasaray tivesse muito dinheiro devia ir buscá-los e aproveitava para trazer de volta o Alex Telles. Está muito mais jogador do que quando jogou no meu clube. Cresceu bastante, vai à seleção do Brasil qualquer dia, de certeza", atirou. E prognóstico para terça-feira? Os três concordaram que o FC Porto é melhor, mas que o Galatasaray vai ganhar por precisar mais.