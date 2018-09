Dragão de Ouro para Casillas

O prémio que faltava na carreira do astro espanhol será entregue no sábado: Dragão de Ouro para Atleta do Ano.

Iker Casillas vai receber, no sábado, o Dragão de Ouro para Atleta do Ano, 2017/18. A escolha está feita, sabe O JOGO, apesar de a lista oficial de todos os premiados na gala que vai ser realizada no Coliseu do Porto, um dia depois da comemoração dos 125 anos do clube, não ser conhecida publicamente. O espanhol vai suceder a Raúl Alarcón, o compatriota que venceu as duas últimas edições da Volta a Portugal em bicicleta com a camisola do FC Porto.

Figura decisiva na conquista do título nacional, Casillas vê assim reconhecida a entrega e profissionalismo naquele que é apenas o segundo clube que representou na sua longa carreira. Pode mesmo dizer-se que, depois de ter ganho o Mundial, no Europeu ter sido considerado o melhor guarda-redes do mundo (2010) este é, provavelmente, o troféu que faltava no "museu" da lenda das balizas.

A época de 2017/18, curiosamente, teve altos e baixos para Casillas. Arrancou bem entre os postes e com apenas quatro golos sofridos nos primeiros dez jogos - esteve mesmo 463 minutos seguidos sem ir ao fundo das redes -, mas depois foi afastado por Sérgio Conceição na visita a Leipzig. O assunto foi amplamente discutido na altura ficando a saber-se que se deveu a um menor empenho do espanhol nos treinos na semana anterior. De outubro a fevereiro fez apenas os jogos das duas taças, sempre como alternativa ao José Sá, a quem reconquistou o lugar na receção ao Rio Ave da 23.ª jornada. Desde então, não mais deixou de defender a baliza do FC Porto, contribuindo com inúmeras defesas de qualidade para o título nacional. Terminou a época com 31 jogos (2775 minutos em campo) e 19 golos sofridos, dez dos quais no campeonato.

Casillas prepara-se para receber a mais alta distinção que o clube entrega a um profissional

Após os festejos na Avenida dos Aliados, Casillas aceitou baixar bastante o seu ordenado para renovar contrato com o FC Porto por mais uma temporada, ficando ainda com outra de opção. Está, por isso, a cumprir o quarto ano em Portugal, onde se diz muito feliz e perfeitamente adaptado. Agora, prepara-se para receber a mais alta distinção que o clube entrega a um profissional.

Como a lista de premiados não foi divulgada, resta esperar por sábado para saber quem também levará a "estatueta" para casa. Para Futebolista do Ano há três ou quatro nomes que sobressaem: Marega, o melhor marcador do FC Porto no campeonato, Herrera, o capitão e autor do golo da vitória no clássico da Luz, Alex Telles, pelo rendimento e "juras de amor" ao clube, e Danilo Pereira, pelo peso na equipa e "azar" pela grave lesão que o afastou dos relvados em abril.

Conceição pode imitar Rui Barros

Atendendo a que o FC Porto não conquistou qualquer título nacional nas modalidades amadoras em 2017/18 (o hóquei em patins conquistou a Taça de Portugal), o Dragão de Ouro de Treinador do Ano tem Sérgio Conceição como a escolha mais lógica. No sábado, será confirmado se o técnico que devolveu o campeonato aos azuis e brancos e impediu o penta do Benfica recebe o galardão para juntar ao de Futebolista do Ano que lhe foi entregue em 1997, em que António Oliveira foi o Treinador do Ano. Se Sérgio Conceição "bisar" como "dragonado", será apenas o segundo na história do FC Porto a juntar o prémio enquanto jogador e treinador. O outro foi Rui Barros: Atleta do Ano em 1988 e Treinador do Ano em 2005/06.