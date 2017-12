"Domingos Soares de Oliveira diz que a Federação aceitou pagar 50 mil euros pela porta do cavalo "

Francisco J. Marques, no programa Universo Porto, transmitido no Porto Canal, referiu-se longamente ao email tornado público e que refere um alegado pagamento ilegal aquando de um jogo da Seleção Nacional, em 2009, no Estádio da Luz

"Só mais um email para mostrar o tipo de gente que estamos a falar", começou por dizer Francisco J. Marques, antes de deter-se em pormenor num email revelado na internet no início desta semana. "Domingos Soares Oliveira escreve para o Paulo Gonçalves, na segunda-feira, 21 de setembro de 2009: 'Podem começar a tratar com o Miguel Pereira e Miguel Rei. Quanto ao contrato, está fechado do ponto de vista de negócio - deixem-me só contextualizar que isto tem a ver com um jogo Portugal-Hungria, no Estádio da Luz, jogo da Seleção Nacional e o contrato era com a federação -, o G.M. vai pagar pela porta do cavalo mais 50 K (50 mil), veja só a componentes jurídicas e pode preparar a assinatura'", começou por contar, acrescentando de imediato. "O G.M, é bom de ver. que se trata de Gilberto Madail, presidente da Federação Portuguesa de Futebol à data dos factos. Convém deixar bem claro que isto não tem a ver com o atual presidente da federação, Fernando Gomes, mas com Gilberto Madail que então era o presidente da federação. Ora cá está mais uma revelação que carece de explicações por parte do Benfica e por parte do Gilberto Madail - e da federação por que não, enquanto instituição, era bom que os contratos fossem revelados", conclui.

A expressão "porta do cavalo" mereceu mais comentários do diretor de comunicação do FC Porto. "Domingos Soares Oliveira deveria falar sobre isto, porque ele é que escreveu e tem de explicar o que é a porta do cavalo. A porta do cavalo é comummente entendido como um pagamento por baixo da mesa, um pagamento irregular, ilegal, à margem da cotação dos impostos. Não quero acreditar que a Federação esteja envolvida em coisas destas... Em 2009 Domingos Soares de Oliveira diz que a Federação aceitou pagar 50 mil euros pela porta do cavalo - isto é muito mau a ser verdade. Convém saber-se, e não é difícil saber, qual é o valor normal nestes jogos, estes valores são mais ou menos conhecidos. Se se quiser saber, sabe-se quanto o Benfica recebeu que foi registado, quanto recebeu e que não foi registado. Pagamentos pela porta do cavalo? Não querem que isto se saiba...Se não houvesse os emails não se conheciam estas ilegalidades ou será que o doutor Domingos Soares Oliveira acha que isto é tudo regular? Ou será que o doutor Paulo Gonçalves acha isto tudo regular? Isto devia envergonhá-los, estas práticas ilegais deviam envergonhá-los. Ai é assim, um grande gestor receber pela porta do cavalo?", afirmou.

Em jeito de conclusão, Francisco J. Marques voltou ao comunicado no qual o Benfica anuncia ações judiciais contra quem divulgar e aceder a informações dos emails. "Qual é a moral do Benfica para vir dizer que a revelação disto atenta ao seu bom nome? Quem atentou contra o bom nome do Benfica foi Domingos Soares Oliveira, Paulo Gonçalves, Luís Filipe Vieira que têm este tipo de comportamentos e, pelos vistos, Gilberto Madail... Importa que venha a público para esclarecer isto, porque se não isto vai continuar. Este email foi tornado público ontem, na plataforma que agora está a fazer a revelação os emails. É suficientemente grave para se passar ao lado", concluiu.