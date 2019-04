Do ajoelhar de Jesus ao bis frente ao Braga: recorde o melhor de Kelvin no FC Porto

Brasileiro colocou um ponto final a uma ligação de mais de sete anos anos com o FC Porto

Foi no verão de 2011 que Kelvin, então com 18 anos, assinou pelo FC Porto proveniente do Paraná. Tido como uma das grandes promessas do futebol brasileiro, o extremo integrou a pré-época com Vítor Pereira, mas foi rapidamente cedido ao Rio Ave para ganhar experiência no futebol português, num empréstimo que durou apenas uma época.

No início da época 2012/13, que acabaria por ser marcante tanto para o brasileiro como para o FC Porto, Kelvin regressou ao Dragão para ser integrado no plantel principal. O extremo estreou-se com a camisola dos azuis e brancos à nona jornada, na vitória por 2-1 sobre a Académica, lograda graças a golos de James e João Moutinho.

A 7 de abril de 2013, Kelvin dava início ao seu melhor período enquanto jogador do FC Porto. Frente ao Braga, numa altura em que se observava um empate a um golo entre dragões e minhotos, o brasileiro escolheu a melhor altura para se estrear a marcar, apontando os dois golos que acabariam por dar a vitória aos dragões por 3-1.

O bis em Braga foi, porém, mero aperitivo para o evento principal, que acabaria por acontecer a 11 de maio de 2013, em pleno Estádio do Dragão. O FC Porto, ciente que precisava de vencer o Benfica para assumir a liderança da I Liga, entrou a perder na partida com um golo de Lima ao minuto 19. Um autogolo de Maxi Pereira, ainda com a camisola das águias, deu o empate ao FC Porto ao minuto 26, e foi preciso esperar até ao famoso minuto 92 para ver o golo que ainda hoje está bem presente na memória dos adeptos portistas. Na jornada seguinte, o FC Porto conquistou o tricampeonato.

Em janeiro de 2016/17, já depois de cedências a Palmeiras e São Paulo, foi anunciado como reforço de inverno dos dragões, mas Nuno Espírito Santo só o utilizou uma vez. Saiu logo em fevereiro, para o Vasco da Gama e regressou apenas há dois meses, embora soubesse de antemão que não iria jogar. O contrato terminava em junho e as duas partes chegaram a acordo para o fim antecipado.

Ao todo, Kelvin disputou 55 jogos com a camisola do FC Porto, somando oito golos e sete assistências. O extremo fica agora livre para dar seguimento à carreira no Brasileirão e é isso que vai suceder.