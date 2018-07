Diogo Leite vibrou de fora com os sub-19, mas ele próprio vive um sonho

Jovem central não esteve no Europeu, mas vive o sonho do FC Porto.

Portugal sagrou-se neste domingo campeão europeu sub-19, depois de ter derrotado a Itália por 4-3, após prolongamento. Diogo Leite foi uma das grandes ausências no lote de eleitos de Hélio Sousa, mas o central vive outro sonho: o da equipa principal do FC Porto, tendo mesmo sido titular no jogo de apresentação com o Newcastle.

O jovem que Sérgio Conceição quis observar desde o arranque da pré-época está a cumprir com as expectativas criadas depois de uma excelente época na equipa B.

Diogo Leite tem contrato até 2021 e uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros. Um valor baixo para o atual mercado e, sobretudo, apetecível para os clubes ingleses. Arsenal, Liverpool e Everton têm acompanhado de perto a sua evolução, mas ainda não apresentaram qual quer proposta formal. O que não quer dizer que não venha a acontecer até ao final de agosto. Também por isso, o FC Porto está interessado em renovar. "Estou preparado para chegar ao mais alto nível no FC Porto. Tenho é de continuar a trabalhar." Esta era a convic-ção de Diogo Leite em maio de 2016. Tinha apenas 17 anos, mas parecia antecipar este desfecho. A verdade é que precisou de esperar um ano para ser chamado pela primeira vez a um treino da equipa principal,já com Sérgio Conceição. Abdicou da presença no Europeu de sub-19 para cumprir o sonho. "Ele ficou triste por não ir ao Europeu, naturalmente, até porque foi campeão de sub-17 e queria vencer nos sub-19. Por outro lado, está feliz porque o seu grande objetivo sempre foi chegar à primeira equipa do FC Porto e para almejar a isso sabia que tinha de abdicar do Europeu. Se fica no Olival é porque estão a valorizar o seu trabalho", contou-nos António Araújo, o empresário que gere a carreira do central que esta no FC Porto desde os sete anos.

A carreira de Diogo Leite começou no Leixões, mas cedo chegou ao FC Porto para fazer uma parceria de sucesso com Diogo Queirós, que viu sempre um passo à frente na hierarquia do clube. Foi preciso paciência para lidar com isso e também com o físico. Leite queixava-se de ser magrinho enquanto olhava para, por exemplo, Diogo Dalot e o via a ganhar cabedal. Também queria, mas acabou por não forçar a sua

fisionomia. Nem quando sofreu uma lesão grave num joelho ao bater no muro durante um jogo. Foi operado por José Carlos Noronha e voltou ainda mais forte, ainda que o curso superior de Desporto tenha ficado congelado por falta de tempo. "Estou sempre muito concentrado, sou agressivo nos duelos, tento sempre sair a jogar da melhorforma e nos desarmes também acho que sou forte", descreveu-se. Bruno Alves e Pepe são os jogadores com quem mais se identifica.