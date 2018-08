Diogo Leite na linhagem dos grandes centrais do FC Porto

A história dos maiores centrais do FC Porto está prestes a repetir-se, agora com outro produto da formação, que espreita a Aestreia na Supertaça

Diogo Leite é o último herdeiro de uma linhagem de defesas-centrais formados no FC Porto, com o selo de qualidade de um clube que habituou, nas últimas décadas, a produzir jogadores para aquela posição, que deixaram marca no futebol português. O central fez dupla com Felipe na apresentação aos sócios contra o Newcastle e perfila-se cada vez mais como a principal opção de Sérgio Conceição para voltar a alinhar ao lado do brasileiro na Supertaça, contra o Aves, depois de ter sido o único a cumprir os 90 minutos frente aos magpies.

Na linha dos centrais formados pelos azuis e brancos, Bruno Alves é o último que aos 36 anos continua a ser chamado à seleção principal e Diogo Leite será talvez aquele que está mais próximo de agarrar o testemunho e continuar a alimentar a tradição, depois de acumular 46 internacionalizações pelas seleções jovens de Portugal. Antes de Bruno Alves, centrais como Ricardo Costa, Ricardo Carvalho, Jorge Costa, ou Fernando Couto foram lançados - alguns com idade ainda júnior - na equipa principal e rapidamente conquistaram o seu espaço, não só no FC Porto, como na seleção A. Diogo Leite está a conseguir aproveitar da melhor forma um contexto no qual Mbemba se lesionou logo ao segundo dia de trabalho no FC Porto e em que Chidozie parece tardar a agarrar as oportunidades concedidas por Sérgio Conceição nos particulares de pré-temporada. Com Militão esperado só depois da Supertaça, o jovem central de 19 anos está cada vez mais perto de se estrear em jogos oficiais de azul e branco e pode até conquistar o seu primeiro título no futebol profissional.

Esta oportunidade na equipa principal do FC Porto surge na sequência de uma excelente reta final na temporada passada, altura em que Diogo Leite foi um dos centrais que defenderam as cores azuis e brancas na fase final da Youth League, em Nyon, frente ao Chelsea (2-2). Três semanas depois, o defesa voltou a ser titular na conquista da Premier League International Cup, frente ao Arsenal (1-0). A dimensão ganha entretanto atraiu, inclusivamente, as atenções de vários clubes europeus, mas o FC Porto estava precavido com um contrato até 2021 e uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros, que manteve os interessados à distância. A partir de ontem, o contrato estende-se por mais dois anos, até 2023.

Centrais da formação



Jorge Fernandes

Estreia (Idade): 2017/18 (21 anos)

Adversário: Lusitano de Évora

Internacional A: 0

Chidozie

Estreia (Idade): 2015/16 (19 anos)

Adversário: Feirense

Internacional A: 4

Abdoulaye Ba

Estreia (Idade): 2012/13 (22 anos)

Adversário: Santa Eulália

Internacional A: 7

Nuno A. Coelho

Estreia (Idade): 2009/10 (24 anos)

Adversário: Sertanense

Internacional A: 0



Bruno Alves

Estreia (Idade): 2005/06 (24 anos)

Adversário: Braga

Internacional A: 96

Ricardo Costa

Estreia (Idade): 2001/02 (21 anos)

Adversário: Boavista

Internacional A: 22

Ricardo Carvalho

Estreia (Idade): 1998/99 (21 anos)

Adversário: Salgueiros

Internacional A: 89

Jorge Costa

Estreia (Idade): 1992/93 (21 anos)

Adversário: Estoril

Internacional A: 50

Fernando Couto

Estreia (Idade): 1987/88 (18 anos)

Adversário: Académica

Internacional A: 110

José Rolando

Estreia (Idade): 1963/64 (20 anos)

Adversário: Olhanense

Internacional A: 8

Alberto Festa

Estreia (Idade): 1961/62 (22 anos)

Adversário: Olhanense

Internacional A: 19