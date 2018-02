Diogo Dalot em destaque na imprensa espanhola: "O batismo foi excelente"

Jovem lateral assinou a estreia a titular no campeonato com duas assistências frente ao Portimonense e a exibição não passou despercebida em Espanha.

Diogo Dalot estreou-se no passado domingo como titular pela equipa principal do FC Porto no campeonato, registando duas assistências para golo na vitória expressiva por 5-1 sobre o Portimonense. A exibição do jovem lateral, que entrou para o lugar do lesionado Alex Telles, não passou despercebida em Espanha, tendo o jornal Marca dedicado uma peça ao jogador do FC Porto.

Fazendo referência às declarações de Miguel Layún a O JOGO - o mexicano considera que Dalot "pode ser o melhor lateral do mundo" -, o jornal espanhol analisa o percurso do lateral de 18 anos. " Nas camadas jovens do FC Porto desde os 8 anos, Diogo Dalot não parou de bater à porta da equipa principal. Esta época, sem ir mais longe, leva dois golos e três assistências nos 20 jogos que disputou na II Liga, somando outros dois golos e dois passes para golo em cinco jogos da Youth League", pode ler-se.

"No triunfo sobre o Portimonense, Dalot converteu-se no quinto jogador mais jovem (18 anos, 11 meses e sete dias) a jogar como titular pelos dragões este século. Só é superado por Bruno Gama, Rúben Neves, Anderson e Paulo Machado. O seu batismo no onze foi excelente: Dalot, habitual lateral direito, jogou no lado esquerdo e demonstrou o seu domínio com ambos os pés. Assistiu com o pé direito Tiquinho Soares para o 0-4 e serviu com o esquerdo Brahimi para o 0-5", continua a publicação.

O jornal Marca faz também referência ao interesse de Real Madrid, Juventus, Barcelona e Bayern em Dalot, ressalvando o desejo do FC Porto em renovar com o jovem. "O FC Porto trabalha para renovar o seu contrato, que termina em 2019, elevando a sua cláusula de rescisão de 20 milhões de euros", remata.