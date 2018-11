Dimensão europeia do FC Porto sem rival: os números e o que dizem lá fora

Portistas têm mais triunfos do que todos os outros representantes lusos juntos e quase o dobro dos jogos do Benfica na prova, sendo vistos lá fora como os únicos capazes de ombrear com os tubarões.

O percurso do FC Porto nesta edição da Liga dos Campeões é quase perfeito. As quatro vitórias e um empate asseguram os oitavos de final na condição de cabeça de série e o recorde de pontos (16, conseguido com António Oliveira) pode ser igualado, confirmando a dimensão europeia dos dragões. O fato da Champions assenta na perfeição a um clube que é recordista de presenças e, desde quarta-feira, o sétimo com mais vitórias em jogos da maior competição de clubes. A diferença para os rivais portugueses é abissal: o FC Porto (78) tem mais triunfos do que Benfica (34), Sporting (14), Boavista (4) e Braga (4) juntos e quase o dobro dos jogos dos encarnados, por exemplo. Mas em percentagem de triunfos,também lidera o ranking entre os portugueses, e por larga distância. Isto desde que a Liga dos Campeões é disputada no atual formato, portanto, desde 1992/93.

Na verdade, olhando para os gráficos que aqui publicamos, percebe-se que o FC Porto é a única equipa fora dos "Big 5", ou seja, de outra geografia que não a dos campeonatos espanhol, inglês, francês, italiano e alemão, a intrometer-se sistematicamente entre os tubarões. Já vai para a oitava presença nos oitavos de final, fase que o Benfica só alcançou cinco vezes, sendo Portistas têm mais triunfos do que todos os outros representantes lusos juntos e quase o dobro dos jogos do Benfica na prova, sendo vistos lá fora como os únicos capazes de ombrear com os tubarõesque em quatro alcançou os quartos de final. E foi o mais longe que as águias alcançaram; Sporting, Boavista e Braga nem isso. E o FC Porto, recorde-se, já venceu a Liga dos Campeões em 2004, além de ter chegado às meias-finais de 1993/94. Uma vez mais, os portistas são os únicos representantes fora dos grandes campeonatos a ter este troféu - no formato atual - em sua casa.

É por isso que o FC Porto é visto lá fora como o grande representante nacional na Europa. O JOGO solicitou a opinião de seis jornalistas estrangeiros e todos concordam que, em Portugal, só os dragões têm a "Champions no sangue". Patrice Sintzen, da Bélgica, ficou surpreendido com a maturidade que a equipa de Sérgio Conceição apresentou na prova e diz que o Benfica precisa de se reinventar, pois terminou um ciclo. Juan Pinto, do "Diario de Sevilla", segue a mesma ideia e fala em falta de qualidade no plantel encarnado, considerando o FC Porto a equipa mais "potente" de Portugal. Na América Latina, assegura Daniel Martínez, da ESPN, a equipa portista gera um interesse "notavelmente superior" à dos rivais nacionais, devido à aposta em jogadores daquelas latitudes mas sobretudo por causa dos resultados na Liga dos Campeões. "Os números do FC Porto são muito mais fortes, é uma equipa acostumada a competir lá, enquanto as outras equipas portuguesas têm quase sempre muitas dificuldades", refere o jornalista argentino.

O percurso deste FC Porto tem tido eco em Inglaterra, onde David Hytner, do jornal "The Guardian", diz que o trabalho de Sérgio Conceição é muito elogiado. Por tudo isso, todos concordam que ter garantido o primeiro lugar no grupo ao ganhar ao Schalke 04 permite sonhar com mais uma época de glória europeia. Pelo menos para chegar mais uma vez aos quartos de final.