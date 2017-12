Diego Reyes colocado nos planos da Lázio

Mexicano está em final de contrato e é tido como acessível para os laziale, que só precisariam dele em 2017/18. A partir do dia 1 poderá assinar um pré-acordo com outro clube

A cinco dias de reabrir o mercado de transferências e de os jogadores com menos de seis meses de contrato poderem assinar um pré-acordo com outro clube, Diego Reyes foi notícia em Itália por estar nos planos da Lázio. O nome do mexicano surge referenciado no portal "Lázio News 24" como hipótese para substituir o holandês Stefan de Vrij, que já terá informado os responsáveis do clube de Roma de que não irá renovar, saindo a custo zero no verão. El Flaco é tido como um jogador financeiramente acessível, pelo facto de o vínculo ao FC Porto terminar em junho, apresentando como único obstáculo no momento o seu estatuto de jogador não comunitário, embora esteja a tentar obter o passaporte espanhol.

Utilizado a espaços por Sérgio Conceição até ao início de dezembro, a maior parte das vezes como... médio-defensivo, Diego Reyes saltou para o onze do FC Porto com a expulsão de Felipe frente ao Mónaco, para a Liga dos Campeões. Foi titular contra V. Setúbal, V. Guimarães (Taça de Portugal) e Marítimo, ao qual até fez um golo, e a possibilidade de renovar foi discutida com mais intensidade pela opinião pública. O empresário (Matías Bunge), contudo, contou há uma semana a O JOGO que o tema ainda não foi discutido. Certo é que Conceição conta com Reyes até ao fim da temporada.