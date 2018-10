Dez jogos de André Pereira no FC Porto animam cofre da Sanjoanense

Avançado completou, frente ao Feirense, a décima partida da época, marca que faz a Sanjoanense esfregar as mãos. Valor da compra do dianteiro aumentou

Os oito minutos de utilização de André Pereira na vitória (2-0) com o Feirense significaram o décimo jogo da época para o avançado. Mas o registo do canhoto não é, apenas, uma marca redonda já que este número vai obrigar a SAD, ao que O JOGO apurou, a pagar 50 mil euros à Sanjoanense, clube a quem os dragões compraram o dianteiro, a 31 de janeiro de 2017. A cláusula estava prevista no negócio entre dragões e alvinegros que, na altura, envolveu, no imediato, 25 mil euros pela aquisição do passe. Entretanto, o jogador, 23 anos, fez dez jogos, numa só época, pela equipa B, e a Sanjoanense recebeu mais cinco mil euros. Agora, o emblema de São João da Madeira esfrega as mãos de contente pois se 50 mil euros parece uma verba pouco avultada entre a elite do futebol, que movimenta milhões, para a Sanjoanense será uma prenda de Natal antecipada.

Contactado por O JOGO, Luís Vargas, presidente da Sanjoanense, recusou comentar detalhes da transferência, mas confirmou que o clube irá receber um valor que servirá para "equilibrar" as contas. "Será uma ajuda para sanear a tesouraria da Sanjoanense até ao final do ano", explicou.

Chamada à Seleção Nacional custará mais dez mil euros aos dragões. Luís Vargas, presidente dos alvinegros, que têm direito a cinco por cento numa futura transferência, elogia o canhoto

A formação da capital do calçado tem, ainda, direito a cinco por cento de uma futura transferência e receberá 10 mil euros caso André Pereira seja convocado para a Seleção Nacional. Luís Vargas elogiou a capacidade que o dianteiro teve para aproveitar as oportunidades. "Ele é um jovem com cabeça, tronco e membros e isso conta muito quando um jogador se quer projetar noutro clube. É evidente que a lesão do Aboubakar abriu mais portas ao André, mas o que é certo é que ele agarrou as oportunidades", frisou o presidente da Sanjoanense. "É jovem, tem muita projeção e por isso é que o FC Porto o está a utilizar", acrescentou. Com este valor que os dragões terão de pagar, André Pereira iguala Xadas (Braga) como o jogador que mais dinheiro rendeu à Sanjoanense.