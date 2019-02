Francisco J. Marques aborda lesão do médio frente ao Vitória de Setúbal.

Danilo saiu lesionado do encontro com o Vitória de Setúbal, na última jornada do campeonato, e o lance mereceu o comentário por parte de Francisco J. Marques na noite desta terça-feira, no programa Universo Porto da Bancada, do Porto Canal. O diretor de comunicação e informação dos dragões considera que os adversários têm usado excessiva dureza nas partidas com o campeão nacional.

"O jogador entra claramente às pernas do Danilo. Vê-se. É publico que teve uma lesão grave na época passada e desde que regressou é recorrente entradas destas sobre ele. Quase que começa a parecer que há uma tentativa de condicionar os nossos jogadores e de cometerem faltas cirúrgicas para diminuírem a capacidade física deles", afirmou.

"Se há uma equipa suspeita de pagar para vencer ou de entrar no sistema judicial, também posso levantar a suspeita que possa estar a haver pagamentos para isto acontecer. A lesão do Danilo tem uma implicação óbvia para o FC Porto. O Corona também tem sido vítima de muitas faltas que ultrapassam o normal, roçam o violento. Tem-se notado um incremento deste tipo de coisas. Não pode acontecer. Há muitas maneiras de condicionar as equipas, algumas ultrapassam o que é normal", disse ainda Francisco J. Marques.

Veja o lance que lesionou Danilo frente ao Vitória de Setúbal: